شكرا لقرائتكم خبر عن الحاج ضيوف: حزين على مواجهة مصر والسنغال.. ومحمد صلاح يمتلك طموحات كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الحاج ضيوف، أسطورة الكرة السنغالية، أن المنتخب السنغالي يعاني من العديد من الضغوط قبل مواجهة مصر اليوم في تصفيات كأس العالم، قائلا: "منتخب السنغال عليه ضغوط بعد التتويج بكأس أمم أفريقيا، لدينا أفضل اللاعبين من حراس مميزين مثل إدوارد ميندي وكذلك ساديو ماني، وسيفعلون أقصى ما في جهدهم للوصول إلى كأس العالم، وكلا الفريقين عليهما ضغوطا، وخاطئ من يظن أن المنتخب السنغالي ليس عليه ضغوط بالعكس الفوز بكأس أمم أفريقيا يزيد من الضغوط، ومنتخب السنغال يمتلك مدربا كبيرا مثل أليو سيسيه، ونريد أن نلعب المباراة باعتبارها مرحلتين كل مباراة تمثل شوطا، وشوط آخر سيلعب في داكار واليوم ستكون مباراة تكتيكية، لا أحد سيتأهل من مواجهة الغد، المباراة قد تلعب على تفاصيل صغيرة مثل الركلات الحرة، خاصة فى وجود صلاح وماني، والأمر يعتمد على تركيز الثنائي أيضا" .

ووجه الحاج ضيوف رسالة خاصة للاعبي منتخب السنغال، قائلا: "يجب أن تكونوا منظمين، وتلعبوا كرة قدم جيدة، لدينا أساطير في الجهاز الفني مثل أليو سيسيه وتوني سيلفا ونصائحهم هامة للغاية".

وأعرب الحاج ضيوف خلال تصريحات تلفزيونية عن حزنه لمواجهة مصر والسنغال في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم، قائلا: "حزين لمواجهة مصر ضد السنغال في تصفيات كأس العالم، المباراة ستكون عظيمة، كلا الفريقين لديهم لاعبون مميزون والبعض يعتبر أن مباراة الغد بين صلاح وماني، الثنائي يتمتع بذكاء شديد، الثنائي يمثل نفسه، واليوم ستكون مباراة كبيرة، وأتمنى أن تملك أفريقيا 10 مقاعد في كأس العالم، ومباراة مصر والسنغال ليست حربا، لا بد أن نلعب كرة قدم، كرة ممتعة".

ووجه الحاج ضيوف الشكر للشعب المصري على استقباله في مصر بعد وصوله قبل مواجهة مصر والسنغال المقرر إقامته اليوم في تصفيات كأس العالم، قائلا: "أحب دائما مصر، عند التحدث عن العالم، كل شىء يصب في مصر، وهذا أمر عظيم أن أكون متواجدا في مصر ولدى ذكريات عظيمة في مصر، والجميع في السنغال يحبون ميدو، لشخصيته، الموهوبة، فهو جمع بين الموهبة والشخصية، واستقبلني الشعب المصري استقبالا رائعا في المطار عند وصولي، مصر والسنغال بلد واحدة ونحن في قارة واحدة، الأمر يتعلق بكرة القدم بشأن المنافسة" .