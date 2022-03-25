شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعتزل حسام عاشور بعد نهاية مشواره مع الاتحاد السكندرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "ليس كل ما يتمناه المرء يدركه" ينطبق هذا البيت على حسام عاشور نجم الأهلى السابق والاتحاد السكندرى الحالي، بعدما وصلت العلاقة بينه وبين مسئولي الاتحاد إلى طريق مسدود بعد الأزمة الأخيرة.

وشهدت الأيام الماضية تقدم حسام عاشور، بشكوى إلى اتحاد الكرة؛ بسبب تأخر مستحقاته المالية لدى زعيم الثغر، بعد أن طلب مستحقاته المالية من مسئولى الاتحاد السكندرى، ولكن المماطلة دفعته إلى شكوى النادى فى الجبلاية.

ورد محمد مصيلحي على تقدم حسام عاشور بشكوى بتصريح تليفزيونى، قائلا: "حزين مما فعله حسام عاشور، وبنهاية الموسم الماضي كان قد تقاضي كل مستحقاته، أصيب بالرباط الصليبي ووقفنا معه والنادي تكفل بكل شيء في علاجه وتأهيله ولم نتأخر عليه في شيء".

وتابع: "منذ انضمامه خاض 312 دقيقة في أكثر من 50 مباراة، والعديد من الأشخاص لموا عليه تقدمه بشكوى ضد النادي، منعناه من نزول الملعب، وقال إنه سيشكونا، ولن يستمر مع الاتحاد".

وحاول المقربون التوسط بين محمد مصيلحى وحسام عاشور لإنهاء الأزمة، إلا أن رئيس الاتحاد رفض ذلك معلنا تمسكه برحيل اللاعب، فهل يعلن حسام عاشور اعتزاله في نهاية الموسم أم سينتقل إلى نادى آخر؟

وانتقل حسام عاشور إلى الاتحاد السكندرى بعد الرحيل عن صفوف الأهلى، الذى قدم له الكثير على مدار أكثر من 16 عاماً بصفوف الفريق الأول، قبل أزمة الرحيل ومن قبلها سنوات عديدة داخل قطاع الناشئين والشباب بالنادى الأحمر، ومقابل إسهامات حسام عاشور للقلعة الحمراء فقد نال اللاعب شهرة عريضة وبطولات وأرقاما قياسية، فلقد نجح حسام عاشور فى حصد 36 بطولة مع الأهلى خلال مسيرته الكروية، ليصبح أكثر لاعبى الأحمر فى الفوز بالبطولات، حيث حقق عاشور 12 بطولة دورى ممتاز، و11 لقبا إفريقيُا، و10 سوبر محلي، و3 كأس مصر وشارك فى 511 مباراة بالقميص الأحمر.