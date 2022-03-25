شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن تدعيم فريق الطائرة بالبرازيلي جواو رافائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عن تدعيم فريق الطائرة الأبيض بالتعاقد مع البرازيلي جواو رافائيل، تمهيدا للمشاركة في قيادة الفريق خلال مباريات الدوري الممتاز، مؤكدًا أن مجلس الإدارة مهتم بجميع الألعاب سواء كرة طائرة أو يد أو كرة قدم وغيرهم من الألعاب.

ووصل البرازيلى جواو رفائيل إلى القاهرة لتدعيم صفوف فريق الكرة الطائرة الأبيض قبل مواجهات البلاى أوف لقبل نهائى دورى الرجال.

وكان نادي الزمالك أعلن التعاقد مع الكوبى هيرنانديز من أجل تدعيم فريق كرة الطائرة بالقلعة البيضاء. وتقام أول جولة فى دور البلاى أوف يوم 30 مارس الجارى بلقائي الاتحاد السكندرى مع طلائع الجيش، والأهلى مع الزمالك، فى الثامنة مساء، بينما تقام الجولة الثانية فى اليوم التالى بلقائي طلائع الجيش مع الاتحاد السكندرى، وللزمالك مع الأهلى.

وفى حالة فوز كل فريق بمباراة تقام مباراة فاصلة على نفس الصالة يوم 1 أبريل. ويتأهل الفريق الفائز بمباراتين إلى الدور النهائى، بينما يلعب الخاسر على المركز الثالث. وشهدت منافسات بلاى أوف دور الثمانية فوز الأهلى على هليوبوليس بمواجهتين والزمالك على سموحة.