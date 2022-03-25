شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يهنئ السعودية بالتأهل لكأس العالم 2022 بقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه اتحاد الكرة المصري بالتهنئة للمنتخب السعودي الشقيق بعد التأهل لمونديال كأس العالم 2022 بقطر، متمنين لهم مزيدا من التفوق والتألق خلال مشاركتهم فى مونديال كأس العالم بقطر.

وحسم منتخب السعودية تأهله رسميا إلى نهائيات كأس العالم المقبلة التى ستقام في قطر 2022، مستفيدا من فوز اليابان على أستراليا بهدفين دون رد.

ويعتبر منتخب السعودية أول منتخب عربي يتأهل بالفعل إلى مونديال 2022، فى انتظار 4 منتخبات أخرى مصر، الجزائر، المغرب، وتونس، فضلا عن قطر المنظم للبطولة.

وكذلك يعتبر الأخضر السعودي أكثر المنتخبات العربية تأهلا للمونديال فى التاريخ بعدما حسم تأهله للمرة السادسة فى تاريخه والثانية على التوالى، حيث باتت السعودية أكثر منتخب عربي تأهلاً إلى كأس العالم عبر التاريخ بعد تأهلها للمرة السادسة فى أعوام 1994، 1998، 2002، 2006، 2018، 2022.

وحسم اليابان تأهله رسميا رفقة السعودية إلى المونديال، بينما سيخوض منتخب أستراليا صاحب المركز الثالث الملحق الأسيوي.

وحسم منتخب اليابان تأهله مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2022 قطر، بعدما انتزع فوزا غاليا من مضيفه منتخب أستراليا بهدفين دون رد فى الوقت القاتل، فى المواجهة التى جمعتهما على ملعب أستراليا، ضمن منافسات الجولة التاسعة للمجموعة الثانية فى تصفيات آسيا المؤهلة.

وسجل هدفى المباراة الوحيد كاورو ميتوما فى الدقيقة 89 من عمر المباراة وقبل النهاية بدقيقة واحدة، ثم أضاف الثانى فى الدقيقة 90 والأخيرة .

بهذه النتيجة يحتل اليابان صدارة المجموعة الثانية برصيد 21 نقطة وبفارق نقطتين عن منتخب السعودية 19 نقطة، فيما يقبع منتخب أستراليا فى المركز الثالث برصيد 15 نقطة قبل جولة واحدة على النهاية.