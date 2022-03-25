شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يناقش ملفات هامة فى اجتماع 28 مارس الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعاً هاماً يوم 28 مارس الجاري من أجل مناقشة العديد من القضايا الخاصة بالنادي على صعيد الإنشاءات أو الملفات الرياضية والإجتماعية وغيرها من الأمور المتعلقة بفريق كرة القدم.

ويبحث المجلس كذلك في إجتماعه المقبل أمور أخرى تتعلق بشركة كرة القدم بالنادي التى ستبدأ عملها بشكل رسمي في يوليو المقبل.

على صعيد متصل ، تستعد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي لعقد جلسة مع موسيماني الفترة القليلة المقبلة من أجل التجهيز والترتيب لسوق الانتقالات الصيفية المقبلة، ويبدأ مسئولو النادى الأهلي خلال الفترة المقبلة الترتيب لصفقات الصيف من خلال عقد جلسات مكثفة داخل جدران النادى لمناقشة هذا الأمر.

ويرغب الأهلي في الوقوف على احتياجات الفريق من خلال الاستماع لرؤية الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني من أجل البدء مُبكراً في تنفيذ هذه الطلبات الفنية.

وكشفت مباريات الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا عن حاجة المارد الأحمر للتدعيمات في عدة مراكز الأمر جعل مسئولو القلعة الحمراء يبدأون رحلة التخطيط لميركاتو الصيف مُبكراً وسيتم حسم ذلك الفترة المقبلة بالتنسيق بين لجنة التخطيط وموسيماني.