شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع العمليات لتأمين مباراة مصر والسنغال يكشف التعليمات الأخيرة للجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف العميد محمود القاضي، رئيس قطاع العمليات بالمجموعة الأفريقية المسئولة عن تأمين مباراة مصر والسنغال، أبرز التعليمات التى يجب على الجماهير المصرية اتباعها لدخول استاد القاهرة الدولي لحضور مباراة مصر والسنغال.

وقال القاضي في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم": الجميع بذل جهوداً فوق العادة لنكون جاهزين لاستقبال 65 ألف مشجع، واليوم سيكون مهرجانا احتفاليا وفريقنا كبير ويستحق أن يكون موجود بين الكبار".

وأضاف: "فتح البوابات من الساعة 2 وتم مد غلق البوابات حتى الساعة الثامنة، وهناك 4 أبواب رئيسية للاستاد لاستقبال الجماهير وسنستخدم أحدث الأجهزة في التأمين، للتأكد من عدم اصطحاب معادن أو أي شىء مخالف وهناك حارسات موجودة لاستقبال الأسر".

واختتم: "يجب أن تتأكد الجماهير من إحضار الفان آى دى والتذكرة، الحجز الآن إلكتروني وطريقة الدخول ستتم عبر الأبواب الأربعة الرئيسية، والصحفيون سيكون مسموح لهم الدخول بالفان آى دى والتذكرة والكارنيه.

ويستضيف المنتخب الوطنى بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، نظيره منتخب السنغال، فى اللقاء الذى يجمع المنتخبين، في التاسعة والنصف مساء الجمعة، بمنافسات الدور الفاصل والمؤهل لكأس العالم 2022، وتعد المباراة بمثابة قمة كروية أفريقية، خاصة أن المنتخبين تواجها فى فبراير الماضى بنهائى أمم أفريقيا التى أقيمت بالكاميرون وتوج بها منتخب السنغال.