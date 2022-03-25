شكرا لقرائتكم خبر عن لو رايح استاد القاهرة.. اعرف قائمة الممنوعات فى مباراة مصر والسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير الكرة المصرية مباراة منتخب مصر الليلة أمام نظيره السنغالي في الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022، وتعد هذه المواجهة تكرارا للمباراة النهائية فى كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالكاميرون يوم 6 فبراير الماضى، والتى حسمها منتخب السنغال، ليتوج باللقب لأول مرة فى تاريخه، بعد الفوز بركلات الترجيح.

قائمة الممنوعات للجماهير فى مباراة مصر والسنغال

استعدادات أمنية مكثفة باستاد القاهرة قبل ساعات من انطلاق المباراة المرتقبة بين مصر والسنغال والمؤهلة لكأس العالم في الدوحة، وأجرت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية بروفات باستاد القاهرة لتأمين المباراة، ثم وضعت قائمة المواد الممنوعة على الجماهير حملها خلال المباراة.

وجاء بالقائمة: "مؤشرات الليزر وعبوات الطلاء (البخاخ أو العطور أو المواد الكيميائية أو أي مواد أخرى قد تسبب الحريق أو الضرر).- الألعاب النارية والشعلات والسجائر وملحقاتها والمدواخ والسجائر الإلكترونية و الأبواق التي تسبب ضجيجا مرتفعا أو أبواق الغاز، ويسمح بمكبر صوت واحد باستطاعة 45 واط والحيوانات وبطاريات أو أدوات الشحن أو أجهزة تخزين الطاقة.

وحظرت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية دخول لفافات الورق و الأسلحة والمتفجرات والأدوات الحادة، والعبوات والأكواب الزجاجية أو المعدنية، ويسمح فقط بالأكواب البلاستيكية المفتوحة، والتسجيل الصوتي أو المرئي أو التقاط الصور إلا للاإستخدام الشخصي فقط.

ويمنع الأمن دخول الكحول والمخدرات والمواد ذات الطابع العنصري، مثل القمصان والأعلام وطائرات الدرون، ويمنع استخدام العصا الذي يزيد طولها عن 50 سم، ويسمح فقط بالعصا المطاطية أو البلاستيك الخفيف، وتم منع المواد الترويجية أو الإعلانية والكرات بمختلف أنواعها.

خطة محكمة لتأمين تدريبات منتخب مصر قبل لقاء السنغال

أنهى رجال الأمن خططهم لتأمين أفراد المنتخب الوطني، قبل لقاء مصر والسنغال المرتقب اليوم في استاد القاهرة، لتحقيق حلم الصعود لكأس العالم.

وشملت بنود خطط التأمين للمجموعة الأفريقية، وجود قوة تأمين مصاحبة للمنتخب الوطني بمقر الإقامة بأحد فنادق القاهرة، وقوة تأمين مصاحبة بملعب التدريب باستاد الدفاع الجوي، وخدمة أمنية مصاحبة في التنقلات.

وسيتم التنسيق لفرض السرية على التدريبات مع وضع ضوابط التواجد الإعلامي، ووجود قوة تأمين لمحيط الاستاد والبوابات بالتنسيق مع الداخلية، والتأمين لأرض المباراة والدرجات، فضلًا عن تأمين بعثة السنغال بواسطة الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية بإشراف اللواء محمد نبيل الدسوقي.