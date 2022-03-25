شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الستار صبري: الجماهير لها مفعول السحر أمام السنغال وأتمنى مشاركة هذا الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع عبد الستار صبري، نجم منتخب مصر السابق، أن يبدأ منتخب مصر مواجهة السنغال غدا بشكل هجومي قوي، متوقعا أن يبدأ إمام عاشور أساسيا في وسط الملعب لزيادة الفاعلية الهجومية.

وأضاف صبري في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس، المُذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة: "الدفع بإمام عاشور سيكون لمكاسب مزدوجة حيث يساهم مع عمر كمال في الجوانب الدفاعية ويعطى الزيادة الهجومية مع تريزيجيه أو مرموش".

وتابع صبري: "مباراة الغد هي مباراة تريزيجيه لأنه يقدم مستويات كبيرة في الفترة الأخيرة، ومع الجماهير الغفيرة سيكون لنزوله أساسيا مفعول السحر، ولا بد من الضغط المبكر في أول ربع ساعة من اللقاء".

وواصل: "الجمهور هو اللاعب رقم واحد في مباراة الغد، ولابد من الاستفادة من تواجد أكثر من 60 ألف متفرج وفرض السيطرة منذ البداية، اللمسة الأولى ستعطى انطباع وثقة كبيرة للجماهير ولابد من التركيز في الدقائق الأولى".

وأتم تصريحاته: "أتوقع أن يحصل منتخب مصر على ضربة جزاء سيحصل عليها تريزيجيه ويسجلها صلاح، والشوط الأول سينتهي بهدف دون رد للفراعنة، وسيكون لهذا الهدف دفعة غير عادية للاعبين".