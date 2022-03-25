شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يضم عضواً جديداً للجنة الفنية فى إطار خطة تطوير الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية على ضم ضم إبراهيم المصري إلي اللجنة الفنية التي تضم حسام غويبة وطارق الصاوي و يشرف عليها عضو المجلس محمد قابيل، وذلك في إطار خطة الإدارة لتطوير أداء الفريق في الفترة المقبلة.

وكان الجهاز الفني للمصري ، بقيادة معين الشعباني قد منح لاعبي الفريق راحة لمدة 4 أيام بعد التأهل بشكل رسمي للدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عقب الفوز الذي حققه الفريق البورسعيدي على القطن الكاميروني بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وتصدر النادي المصري مجموعته برصيد 10 نقاط، فيما استمر مازيمبي الكونغولي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وفي المركز الثالث جاء فريق أوتوهو برصيد 5 نقاط، وأخيراً تذيل القطن الكاميروني المجموعة برصيد نقطتين.

ويستعد النادي المصري لمواجهة مازيمبي الكونغولي يوم 3 أبريل المقبل، خلال اللقاء الذي سيقام بمدينة لومومباشي، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات والتي ستحسم صدارة المجموعة، حيث يكفي النادي المصري التعادل من أجل الحفاظ على الصدارة.