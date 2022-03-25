شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يختتم تدريباته استعداداً لمنتخب السويس فى تمهيدى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الجمعة، فريق فيوتشر بقيادة علي ماهر المدير الفني للفريق، استعداداته لمواجهة منتخب السويس، في اللقاء الذي يجمع الفريقين غداً السبت، في إطار منافسات الدور التمهيدي لبطولة كأس مصر، ويفتقد فيوتشر لخدمات واحداً من أبرز العناصر الأساسية للفريق وهو عمر كمال عبد الواحد الذي انضم لمعسكر المنتخب الوطني للمشاركة في مباراتي السنغال بالدور الفاصل والمؤهل لكأٍ العالم 2022.

وعقد الجهاز الفني لفيوتشر بقيادة على ماهر جلسات تحفيزية مع ثنائي الفريق ناصر ماهر وأحمد رفعت، لمواصلة التألق الفترة المقبلة، بعد استبعادهما من قائمة الاختيارات الفنية للبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني فى مواجهتي السنغال بالدور الفاصل المؤهل لكأس العالم.

كما حرص عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفيوتشر، على دعم الثنائى مؤكداً أهمية مواصلة التألق الفترة المقبلة للتواجد مع المنتخب الوطني.

ورفع فريق فيوتشر رصيده إلى النقطة 19 ليتقدم إلى المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام، بعدما خاض 13 مباراة فاز خلالهم في 5 لقاءات وخسر 4 أخرى وتعادل في مثلهم، وسجل لاعبو فيوتشر 19 هدفا واستقبلت شباكهم 12 هدفا آخر.