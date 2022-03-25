شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: كان نفسى ألعب مباراة السنغال.. والدفاع نقطة ضعف أسود التيرانجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب، نجم الأهلي والمنتخب السابق، أنه كان يتمنى المشاركة في مباراة السنغال بالدور الفاصل والمؤهل لكأس العالم، وقال متعب في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم": "كان نفسي أكون في الملعب، أجواء مباراة السنغال لم يعيشها الجيل الحالي من قبل لأنها أقوى من أجواء مباراة الكونغو والتأهل لكأس العالم، لعبنا مباريات كثيرة وحصدنا بطولات كثيرة ولكن تبقى مباراة الجائر الأهم بالنسبة لنا لأن كل جماهير مصر تدعو لك، والأجواء ممتعة لأي لاعب كرة".

وأضاف متعب: "النتيجة من عند ربنا لكن المهم أن يخرج كل لاعب من الملعب وهو عامل اللي عليه، محمد صلاح يدرك قيمة الجمهور وتواجده في الملعب وأنه وسيلة ضغط كبيرة جداً على السنغال".

وواصل: "محمد صلاح أهم لاعب في المنتخب، وارتداؤه للشارة مسئولية كبيرة، التغيير الذي حدث في مستوى المنتخب من دور المجموعات إلى الأدوار الإقصائية يرجع جزء كبير منه إلى محمد صلاح مع دور الجهاز الفني".

وأكمل: "خرجنا من كأس العالم أمام الجزائر وفوزنا عليه بعد ذلك فى أمم أفريقيا، ومنتخب مصر خسر أمم أفريقيا أمام السنغال، وأتمنى أن يصعد لكأس العالم الظروف مشابهة".

واختتم: "دفاع منتخب السنغال يتميز بطول القامة ولكن تمركزهم داخل منطقة الجزاء غير سليمة، ومصطفى محمد يمكنه استغلال ذلك لأنه الأفضل في ضربات الرأس، إذا أغلقت الطريق أمام طرفي منتخب السنغال ستسيطر عليه لأنهم أهم مراكز قوته".

ويستضيف المنتخب الوطنى بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، نظيره منتخب السنغال، فى اللقاء الذى يجمع المنتخبين، في التاسعة والنصف مساء الجمعة، بمنافسات الدور الفاصل والمؤهل لكأس العالم 2022، وتعد المباراة بمثابة قمة كروية أفريقية، خاصة أن المنتخبين تواجها فى فبراير الماضى بنهائى أمم أفريقيا التى أقيمت بالكاميرون وتوج بها منتخب السنغال.