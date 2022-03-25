موعد مباراة مصر والسنغال فى تصفيات كأس العالم اليوم الجمعة 25 / 3 / 2022

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش نظيره السنغإلى، مساء اليوم الجمعة 25 / 3 / 2022 على ستاد القاهرة الدولى ، فى ذهاب المرحلة الأخيرة بالتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

موعد مباراة مصر والسنغال

موعد مباراة منتخب مصر والسنغال فى تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولى، ويدير مباراة الليلة بين منتخب مصر والسنغال طاقم تحكيم كونغولى بقيادة جان جاك ندالا ويعاونه مواطنه أوليفر سافاري، سليمان أمل الدين من جزر القمر، والمإلى بابو ترأورى كحكم رائع، وسيتواجد فى تقنية ألفيديو (ألفار): ماركو دى بيلو (إيطاليا) حكم مساعد فار: بأولو فاليرى (إيطاليا)، وتقام المباراة بحضور 60 ألف مشجع.

يدخل منتخب مصر مباراة الليلة أمام السنغال، ولا بديل أمامه عن الفوز بأى نتيجة لتسهيل مهمته فى مباراة الإياب فى داكار يوم 29 مارس الجارى، وفرض كارلوس كيروش المدير الفنى سياجا من السرية على تدريبات منتخب مصر طوال الفترة الماضية منعا لتسرب أى معلومات عن خطة المباراة أو التشكيل المتوقع للفراعنة، حيث يرغب فى تحفيظ اللاعبين فكره وبعض الجمل التى يرغب فى تنفيذها أمام أسود التيرانجا.

كما ركز كيروش على الجانب النفسى فى جلساته مع اللاعبين وشدد على ضرورة مصالحة الجماهير المصرية بعد فقدان لقب أمم افريقيا الأخير بالكاميرون على يد السنغال، مطالبا اللاعبين بالاستنفار وانتزاع بطاقة التأهل للمونديال من أنياب الأسود.