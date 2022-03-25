شكرا لقرائتكم خبر عن الحاج ضيوف: حسام حسن مثلى الأعلى.. وأتذكر عمارة وعبد الظاهر السقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الحاج ضيوف، أسطورة الكرة السنغالية، أنه يتذكر محمد عمارة وعبد الظاهر السقا ثنائي منتخب مصر الوطني السابق، مشددا على أن مصر بلده الثاني، قائلا: "أتذكرمحمد عمارة وعبد الظاهر السقا، ويسعدني دائما التواصل مع هؤلاء الأساطير، وما حققته من نجاحات في الكرة الأفريقية يدفعني للاهتمام بتطوير الكرة الأفريقية ولست أجنبيا في مصر، ومصر هي بلدي الثاني، وبالنسبة لى التواجد في مصر شرف عظيم ونريد العديد من اللاعبين الأساطير الأفارقة للظهور بشكل مميز في العالم".

وأوضح الحاج ضيوف خلال تصريحات تليفزيونية أن حسام حسن نجم منتخب مصر الأسبق كان مثله الأعلى عند طفولته، قائلا: "منذ طفولتي كان اسم حسام حسن على قميصي وشقيقه إبراهيم حسن، ودائما كانوا يقولون لي في السنغال أنني مثل حسام حسن، وكان حسام حسن أكبر لاعب بالنسبة لي، تعلمت الكثير منه ليس فقط بسبب موهبته، ولكن لحديثه الدائم مع اللاعبين وقيادته لهم، كان حسام حسن يلعب من أجل بلاده ولديه الشغف لحب بلاده وكذلك إبراهيم حسن".

ويستضيف المنتخب الوطنى بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، نظيره منتخب السنغال، فى اللقاء الذى يجمع المنتخبين، في التاسعة والنصف مساء الجمعة، بمنافسات الدور الفاصل والمؤهل لكأس العالم 2022، وتعد المباراة بمثابة قمة كروية أفريقية، خاصة أن المنتخبين تواجها فى فبراير الماضى بنهائى أمم أفريقيا التى أقيمت بالكاميرون وتوج بها منتخب السنغال.