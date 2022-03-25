شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: ندعم اختيارات كيروش والمباراة الفاصلة تؤثر على أعصابنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن يونس، نجم الزمالك الأسبق، إنه يدعم اختيارات البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطنى، مؤكدا أن المدرب له الحق في اختيار اللاعبين الذين يناسبون طريقة لعبه من أجل تحقيق الانتصارات.

وأضاف يونس خلال حلوله ضيفا مع الإعلامى مدحت شلبى على "قناة أون تايم سبورتس 2" أن اللاعبين الذين لم يقع عليهم الاختبار من قبل البرتغالى كيروش فى قائمة المنتخب استعدادا لمباراتى السنغال سيأتى دورهم فى المستقبل.

وأكد تجم الزمالك السابق أن البرتغالى كيروش لم يستقر على طريق اللعب أمام السنغال هلى هي 4 / 3 / 3 أم 4 / 3 / 2 / 1 والدليل على ذلك اختياره لنجم الأهلى محمد مجدى أفشة الذى يؤدى دور صانع الألعاب في طريقة 4 / 3 / 2 / 1.

وعلق يونس على طريق الصعود لكأس العالم في قارة أفريقيا قائلا: "نظام صعب ويضغط أعصاب الشعوب وأتمنى من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إعادة النظر فيه مرة أخرى والسير على خطى أوروبا".

وتنتظر منتخب مصر تحت قيادة البرتغالى كارلوس كيروش، مباراة فى غاية الأهمية أمام منتخب السنغال، في المباراة المقرر لها اليوم الجمعة على استاد القاهرة في ذهاب الدور الفاصل للتأهل لكأس العالم، المقرر إقامتها فى قطر 2022.

وتولى البرتغالى كارلوس كيروش تدريب منتخب مصر في الثامن من سبتمبر 2021، خلفا للمدرب حسام البدرى الذى تمت إقالته بعد أقل من 24 ساعة على التعادل مع الجابون بنتيجة 1-1، على ملعب فرانسيفيل، في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ويعد كيروش من المدربين الذين يعتمدون على العديد من اللاعبين، فقد ارتدى في عهد 42 لاعبا قميص المنتخب خلال 18 مباراة حتى الآن جاءت كالتالى: مباراة ودية و4 مواجهات في تصفيات كأس العالم، و6 مباريات في كأس العرب، و7 مباريات في بطولة أفريقيا الماضية.