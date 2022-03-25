شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير المصرية قبل مواجهة السنغال: محتاجينكم بكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي وقائد الفراعنة، رسالة إلى الجماهير المصرية، وذلك قبل اللقاء المرتقب مع السنغال في الجولة الأولى من الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم.

ونشر صلاح صورة لاستاد القاهرة والجماهير تملؤه بالكامل، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "محتاجينكم بكرة".



محمد صلاح



صلاح

ويستضيف المنتخب الوطنى بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، نظيره منتخب السنغال، فى اللقاء الذى يجمع المنتخبين، في التاسعة والنصف مساء الجمعة، بمنافسات الدور الفاصل والمؤهل لكأس العالم 2022، وتعد المباراة بمثابة قمة كروية أفريقية، خاصة أن المنتخبين تواجها فى فبراير الماضى بنهائى أمم أفريقيا التى أقيمت بالكاميرون وتوج بها منتخب السنغال.

ويتصدر النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى قائمة أغلى 10 لاعبين فى صفوف المنتخبين بقيمة تسويقية وصلت إلى 100 مليون يورو.

منتخب مصر: 152 مليوناً و900 ألف يورو

محمد صلاح: 100 مليون يورو

تريزيجيه: 10 ملايين يورو

محمد النني: 9 ملايين يورو

مصطفى محمد: 5 ملايين و500 ألف يورو

عمر مرموش: 4 ملايين و500 ألف يورو

محمد الشناوي: 3 ملايين يورو

منتخب السنغال: 335 مليوناً و150 ألف يورو

ساديو ماني: 80 مليون يورو

كاليدو كوليبالي: 45 مليون يورو

إدوارد ميندي: 32 مليون يورو

إسماعيلا سار: 27 مليون يورو

عبدو ديالو: 25 مليون يورو

فى سياق متصل، كشف العميد محمود القاضي، رئيس قطاع العمليات بالمجموعة الأفريقية المسئولة عن تأمين مباراة مصر والسنغال، أبرز التعليمات التى يجب على الجماهير المصرية اتباعها لدخول استاد القاهرة الدولي لحضور مباراة مصر والسنغال.

وقال القاضي في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم": الجميع بذل جهوداً فوق العادة لنكون جاهزين لاستقبال 65 ألف مشجع، واليوم سيكون مهرجانا احتفاليا وفريقنا كبير ويستحق أن يكون موجود بين الكبار".

وأضاف: "فتح البوابات من الساعة 2 وتم مد غلق البوابات حتى الساعة الثامنة، وهناك 4 أبواب رئيسية للاستاد لاستقبال الجماهير وسنستخدم أحدث الأجهزة في التأمين، للتأكد من عدم اصطحاب معادن أو أي شىء مخالف وهناك حارسات موجودة لاستقبال الأسر".

واختتم: "يجب أن تتأكد الجماهير من إحضار الفان آى دى والتذكرة، الحجز الآن إلكتروني وطريقة الدخول ستتم عبر الأبواب الأربعة الرئيسية، والصحفيون سيكون مسموح لهم الدخول بالفان آى دى والتذكرة والكارنيه.