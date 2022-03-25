شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: كيروش سيلعب بطريقة 4/3/3.. وأفشة الإضافة الوحيدة للتشكيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى عماد متعب، نجم المنتخب الوطني السابق، أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة سيلعب أمام السنغال بخطته المعتادة بطريقة 4/3/3، وقال متعب في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم": "الألعاب السريعة ستكون مرهقة للاعبي السنغال، والكرات العرضية أيضاً مهمة لاستغلال نقاط الضعف لديهم في التمركز الدفاعي، مصطفى محمد لم يسجل لأنه كان بيلعب تحت بشكل كبير فلم تظهر خطورته، لذلك أتمنى من كيروش ألا يشغل الهجوم بالأدوار الدفاعية بشكل كبير".

وأضاف متعب: "أعتقد أن الواجبات الهجومية لمرموش وصلاح ومصطفى محمد ستكون أكبر في مباراة السنغال، وكيروش سيلعب بنفس التشكيل المعتاد باستثناء إضافة أفشة في الوسط على حساب أحد اللاعبين، وكيروش سيلعب بطريقة 4/3/3".

ويستضيف المنتخب الوطنى بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، نظيره منتخب السنغال، فى اللقاء الذى يجمع المنتخبين، في التاسعة والنصف مساء الجمعة، بمنافسات الدور الفاصل والمؤهل لكأس العالم 2022، وتعد المباراة بمثابة قمة كروية أفريقية، خاصة أن المنتخبين تواجها فى فبراير الماضى بنهائى أمم أفريقيا التى أقيمت بالكاميرون وتوج بها منتخب السنغال.

وكشف العميد محمود القاضي، رئيس قطاع العمليات بالمجموعة الأفريقية المسئولة عن تأمين مباراة مصر والسنغال، أبرز التعليمات التى يجب على الجماهير المصرية اتباعها لدخول استاد القاهرة الدولي لحضور مباراة مصر والسنغال.

وقال القاضي في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم": الجميع بذل جهوداً فوق العادة لنكون جاهزين لاستقبال 65 ألف مشجع، واليوم سيكون مهرجانا احتفاليا وفريقنا كبير ويستحق أن يكون موجود بين الكبار".

وأضاف: "فتح البوابات من الساعة 2 وتم مد غلق البوابات حتى الساعة الثامنة، وهناك 4 أبواب رئيسية للاستاد لاستقبال الجماهير وسنستخدم أحدث الأجهزة في التأمين، للتأكد من عدم اصطحاب معادن أو أي شىء مخالف وهناك حارسات موجودة لاستقبال الأسر".