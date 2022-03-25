شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: الفترة الماضية شهدت طفرة فى دعم المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الفترة الماضية شهدت طفرة من تعامل الإعلام مع دعم المنتخب الوطني، وقال جبر في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم": "الفترة الماضية شهدت طفرة في دعم الإعلام للمنتخب، أتمنى ألا نتحدث عن لاعبي الأهلي والزمالك في المنتخب طالما أن اللاعب يرتدى قميص المنتخب وأقول للاعبين قاتلوا والتوفيق من عند الله بعد ذلك".

وأضاف: "لو الجمهور شعر أن اللاعبين يقاتلون في الملعب سيكون راضياً عن أي نتيجة، ونتمنى على يوم الثلاثاء أن نسعد جميعاً، ونحتفل باللاعبين ونستقبلهم جميعاً". وواصل: "عندما يفوز المنتخب مود المجتمع كله سيتغير، ومحمد صلاح عليه دور كبير جداً لأنه لاعب دولي كبير، وعايزين نفرح بجد".

ويستضيف المنتخب الوطنى بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، نظيره منتخب السنغال، فى اللقاء الذى يجمع المنتخبين، في التاسعة والنصف مساء الجمعة، بمنافسات الدور الفاصل والمؤهل لكأس العالم 2022، وتعد المباراة بمثابة قمة كروية أفريقية، خاصة أن المنتخبين تواجها فى فبراير الماضى بنهائى أمم أفريقيا التى أقيمت بالكاميرون وتوج بها منتخب السنغال.