شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث مع موسيماني عودة ثنائى سموحة فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مسئولو النادي الأهلي مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني ملف عودة أكثر من لاعب مُعار الفترة المقبلة، ويأتى فى مقدمة هؤلاء المُعارين الثنائي المُعار لنادي سموحة، أحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري.

ويأتى شكرى وبيكهام في مقدمة اللاعبين المُعارين من الأهلي ومُرشحين للعودة للقلعة الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو ما سيتم حسمه بين إدارة الأهلي والمدرب الجنوب أفريقي حسب احتياجات الفريق.

على صعيد متصل، حسم بيتسو موسيماني مصير سعد ناطق مدافع نادي الشرطة العراقي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما أخطر المدير الفني للأهلي لجنة التخطيط للكرة بالنادي برفضه فكرة ضم مدافع منتخب العراق للأهلي خلال ميركاتو الصيف المقبل.

ويأتى موقف موسيماني بعدما عرض أحد وكلاء اللاعبين، المدافع العراقي على مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام الماضية، لكن المدير الفني حسم الأمر سريعاً ورفض فكرة ضم مدافع نادي الشرطة وهو تقريباً نفس رأي لجنة التخطيط للكرة بالأهلي التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها، زكريا ناصف وحسام غالي، وأتفق الجميع في الأهلي تقريبا على أن إمكانيات سعد ناطق ليست كبيرة ولا تؤهله للمشاركة مع الأهلي كما أنه -وهذا هو الأهم- كبير السن أيضاً حيث يبلغ من العمر 32 عاماً.

وكان وليد المرشدي، وكيل أعمال المدافع العراقي سعد ناطق، أكد أنه عرض مدافع نادي الشرطة العراقي على أمير توفيق مدير التعاقدات فى الأهلي ولم يتم حسم موقفه حتى الآن، سواء بالموافقة على الدخول فى مفاوضات لضمه رسميا أو بصرف النظر عنه ، لكن مصدر في الأهلي قال أن فرص إنتقال اللاعب للأهلي باتت صعبة للغاية أن لم تكن مستحيلة بسبب تواضع قدرات اللاعب وكبر سنه ووجود لاعبين أفضل منه في القلعة الحمراء.