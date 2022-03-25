شكرا لقرائتكم خبر عن حسن المستكاوى:تكتيك منتخبنا ورشاقته عامل لتكسير القوة البدنية للمنتخبات الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسن المستكاوى، الناقد الرياضى، إن مباراة مصر والسنغال المقررة اليوم الجمعة مهمة، في مسيرة الوصول إلى كأس العالم، وهناك نقاط قوة كثيرة للمنتخب الوطنى منها أنه منتخب قوى وكبير وملقب بسيد أفريقيا، منتقداً الأصوات التي تقول لابد من أن نحرز الكثير من الأهداف في هذه المباراة حتى نذهب للسنغال بشكل مريح، قائلاً:"الحكاية مش كدا لأن الكورة مش بالكيلو".

وأضاف "المستكاوى"، خلال حواره ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى يقدمه الإعلامية رامى رضوان، عبر قناة "dmc"، أن المواجهة السابقة بين المنتخب والسنغال في نهائي أمم إفريقيا، والتي تغلبوا خلالها على المنتخب المصرى لم يكن بطريقة اللاعب المباشر بل من خلال ضربات الترجيح ، مشدداً على أن المنتخب لديه أسلوبه وطريقة في اللعب ولاعبين كبار ومتميزين.

وتعليقاً على عدد اللاعبين المحترفين، قال "المستكاوى"، إن ذلك ليس مقياس، كون المنتخب الوطنى حصل على بطولة إفريقيا 2006 بـ4 محترفين و2008 3 لاعبين محترفين و2010 ب2 محترفين في الوقت الذى كانت به المنتخبات الإفريقية بها 21 لاعب محترف، وتابع:" المنتخب الوطنى لديه تكتيك ذكى وخفة ومرونة نستطيع تكسير القوة البدنية للمنتخبات الإفريقية".

ولفت "المستكاوى"، إلى أن البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب، أصبح محل ثقة لدى الجمهور المصرى ولاعبى المنتخب، بفضل حسن اختياراته والتي اختلف عليها البعض في السابق ولكنهم سرعان ما اتفقوا معه بعدما تبين لهم صحة هذه الاختيار، وتابع:"وتصريحات عن المباراة معتدلة وكان فيه ابتسامة وملامح الثقة ولديه شعور أن هناك حالة من الرضا العام على أداء المنتخب".