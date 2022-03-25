شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 24 / 3 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 24 / 3 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، وأبرزها حديث جانبى لكيروش ومحمد صلاح فى مران المنتخب استعداداً للسنغال.. فيديو، وكاف يعلن عن حكام الزمالك وساجرادا فى ختام دور المجموعات الإفريقى.

حديث جانبى لكيروش ومحمد صلاح فى مران المنتخب استعداداً للسنغال .. فيديو

شهد مران المنتخب الوطني والذي أقيم اليوم في ختام استعدادات الفراعنة لمواجهة منتخب السنغال بالدور الفاصل والمؤهل لكأس العالم 2022، حواراً جانبياً بين محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي والفراعنة وقائد المنتخب الوطني، مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب.

كاف يعلن عن حكام الزمالك وساجرادا فى ختام دور المجموعات الإفريقى

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تعيين طاقم تحكيم موزمبيقي لإدارة مباراة الزمالك وساجرادا المقرر لها في السادسة مساء يوم الجمعة "الأول من أبريل المقبل" في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تعرف على مواعيد فتح وغلق استاد القاهرة فى مباراة مصر والسنغال غداً

يلتقى منتخبا مصر والسنغال غدا الجمعة على استاد القاهرة، فى ذهاب الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم 2022، قبل أن يتجدد اللقاء إيابا بعد 4 أيام فى العاصمة السنغالية داكار.

الأهلي يرفض الإغراءات الخليجية لبيع الشناوي فى الصيف

جدد مسئولو النادي الأهلي رفضهم رحيل محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد تلقيه عروضا خلال الفترة الأخيرة أبرزها من نادي النصر السعودي الذي جدد اهتمامه بضم قائد الأهلي في الصيف المقبل.

مصر والسنغال ..تخصيص مدرجات "الدرجة الأولي يمين" لجماهير السنغال في استاد القاهرة

خصص مسئولي استاد القاهرة الدولي ، الدرجة الأولي يمين للجماهير السنغالية ، خلال المباراة المرتقبة بين منتخبا مصر والسنغال غدا الجمعة على استاد القاهرة، فى ذهاب الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم 2022، قبل أن يتجدد اللقاء إيابا بعد 4 أيام فى العاصمة السنغالية داكار.

تعرف على أخر تطورات الحالة الصحية لمؤمن زكريا

يواصل مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق أداء برنامج علاجي تحت إشراف أحد الأطباء المتخصصين للوقوف على تطورات حالته الصحية بشكل دوري، من أجل التعافي من مرض التصلب الضموري في العضلات.

فيريرا يعقد جلسة سريعة مع اللاعبين قبل المران ويوقف التقسيمة لتصحيح الأخطاء

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا للزمالك جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الخميس شهدت حديثا سريعا بين المدير الفني للزمالك واللاعبين بخصوص بعض الأفكار الفنية المراد تنفيذها والعمل عليها خلال المران.