شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم يطمئن على جاهزية نجوم الإسماعيلي بعد ودية أفريكانو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمئن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادى الإسماعيلي بقيادة حمد إبراهيم على جاهزية لاعبي الفريق خلال توقف الدورى بسبب التوقف الدولى، حيث خاض الفريق مباراة ودية أمس أمام عرب أفريكانو، وانتهت بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شىء للدراويش التى جمعت الفريقين على ملعب أحد الفنادق بالإسماعيلية.

ثلاثية الإسماعيلي حملت توقيع كل من وجيه عبد الحكيم وعماد حمدي وحازم مرسي. وتأتى تلك الودية ضمن برنامج إعداد الفريق لاستئناف منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت المباراة حضور المهندس خالد زين نائب رئيس مجلس الإدارة وخالد الطيب والمهندس محمد أسامة أبو العلا عضوا مجلس الإدارة، إضافة لمحسن عبد المسيح مستشار رئيس مجلس الإدارة، مدير قطاع الكرة وخالد القماش مدير قطاع الناشئين.

بدأ الفريق بتشكيل ضم عمر رضوان حارس مرمى – محمود البدري – محمد نصر – عمر الحلواني – محمد بيومي فى الدفاع - عماد حمدى – سايكو كونتيه – محمد مخلوف – جان موريل فى الوسط - كارميلو – وجيه عبد الحكيم فى الهجوم .

وشارك من مقاعد البدلاء كل من عبد الله محمد وحازم مرسي ومدحت فقوسة ومحمد عبد السميع وأحمد أيمن وشادي ماهر وخالد النبريص ومحمود عبد الله ومروان حمدي.

وشارك أحمد عادل عبد المنعم حارس المرمي مع الفريق المنافس فى الشوط الأول ، ثم لعب عمر رضوان ضمن صفوفهم فى الشوط الثاني وتصدى لركلة جزاء.

وحرص حمد إبراهيم المدير الفني على تجريب مجموعة من الخطط الفنية، فضلا عن إشراك أكثر من لاعب فى عدة مراكز للوقوف على مدى قدراتهم فى تحقيق المرونة التكتيكية للفريق.