شكرا لقرائتكم خبر عن الحاج ضيوف: مانى صاحب شخصية هادئة.. و"زيزو" لاعب مميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قارن الحاج ضيوف، أسطورة الكرة السنغالية، بينه وبين ساديو مانى المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزى، مشددا على أن الفارق فى الشخصية ولكن الموهبة واحدة، قائلا: "نحن شخصيات مختلفة بالنسبة لى أنا ومانى ولكن الموهبة واحدة وحب السنغال بالنسبة لنا واحد، ومحمد صلاح وساديو مانى أفضل ثنائى فى أفريقيا، وشخصية مانى شخصية هادئة للغاية، عكس ما كنت أنا فى الملاعب وأحب أن أكون بشخصيتى وليس مثل أحد، المشترك بينى وبين مانى حبنا للسنغال، وأستطيع أن أتعلم من ساديو مانى، وكذلك العكس، ولدينا الموهبة".

وأوضح أسطورة الكرة السنغالية فى تصريحات تليفزيونية أن منتخب السنغال لن يواجه محمد صلاح فقط بل يواجه منتخب مصر ككل، قائلا: "بالتأكيد منتخب السنغال لا يفكر فى محمد صلاح فقط من السهل أن تلعب ضد لاعب واحد، ولكننا نحترم منتخب مصر ككل ومهارات لاعبيه بالكامل، وإذا لعبت على لاعب واحد فقط فإنك لا تحترم المنافس، ونحن نواجه مصر، وليس محمد صلاح، والعكس بالنسبة للمنتخب المصرى وساديو مانى، إذا أوقفنا محمد صلاح، فهناك تريزيجيه، وكذلك أحمد السيد زيزو، ولا بد من احترام المشاهدين والمشجعين، وجئنا لمصر لتحقيق نتيجة إيجابية، والتظاهر بأننا أبطال كأس أمم أفريقيا، ليس من الحكمة فى هذا التوقيت ويجب أن نلعب المباراتين بقوة، وكنت أحب أن ألعب فى استاد يمتلئ بالجماهير، وأحب أحمد السيد زيزو، فهو لاعب سريع ولديه شخصية قوية فى الملعب".

وتعجب الحاج ضيوف من قلة اللاعبين المحترفين فى مصر، مشددا على أن معظم المواهب تتواجد فى الأهلى والزمالك وبيراميدز، قائلا: "أحب الأهلى والزمالك، ولكن التواجد مع منتخبك الوطنى سيكون الأمر مختلفا، فهؤلاء اللاعبون عندما يخوضون مبارياتهم مع الأهلى والزمالك يلعبون براحة بدون ضغط عكس تواجدهم فى منتخب مصر ومصر بها مواهب عديدة ولكن أتعجب من قلة المحترفين، لدينا فى السنغال، إدوارد ميندى أفضل حارس فى العالم لكونه تواجد مع تشيلسى، كذلك ساديو مانى مع ليفربول، ومصر مليئة بالمواهب، ولكن معظم المواهب فى مصر بالأهلى والزمالك وبيراميدز ومحمد صلاح يحصل على أموال أكثر من اللاعبين المصريين، لكونه قام بتأهيل نفسه إلى مستوى أعلى وأصبح محترفا هذا هو الفارق".

ووجه الحاج ضيوف نصيحة خاصة لأحمد السيد زيزو لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، ومنتخب مصر الوطنى مشددا على ضرورة أن يكافح ويستغل موهبته للاحتراف، قائلا: "أحمد السيد زيزو لاعب مميز، ويمتلك موهبة رائعة، ولكن عليه أن يكافح للتواجد فى فريق جيد، ويحصل على مزيد من الأموال ويدخل عالم الاحتراف وزيزو لاعب مميز ويمتلك شخصية قوية فى الملعب أحب هذا اللاعب للغاية".

ووجه الحاج ضيوف نصيحة خاصة لمحمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزى، قائلا: "ليفربول لا يحب ما يفرضه صلاح على النادى والعكس صحيح، ولكن نصيحتى لصلاح عليك البقاء فى ليفربول، فهو أحد لاعبى ليفربول رفقة ساديو مانى، والثنائى يقود ليفربول، وسوف أطلب من محمد صلاح أن يلعب 4 سنوات أخرى فى ليفربول، يمكن أن يلعب ويحرز أهدافا، ويستمتع والمشجعون يحبونه وكل شىء سوف يسير على ما يرام وفى صالحه، وماذا سيحدث إذا انتقل إلى ريال مدريد سيبدأ من جديد، فهذا ناد جديد بالنسبة له، هازارد ترك تشيلسى فى مستوى فنى مميز ورحل إلى ريال مدريد ليتراجع مستواه".

وانتقد الحاج ضيوف العنصرية التى تواجه اللاعبين الأفارقة خاصة محمد صلاح وساديو مانى فى صفوف ليفربول، قائلا: "حين تكون أفريقى لن يعاملونك بشكل مثالى ولن يقدمون لك أفضل عرض، حين كنت ألعب فى ليفربول كانوا يقولون لى قبل الذهاب لمنافسات كأس الأمم لا نريدك الذهاب نريدك أن تبقى هنا وكذلك صلاح وساديو مانى وإذا لم يحصل صلاح على نفس الأجر الخاص بميسى ونيمار، عليه البقاء فى ليفربول وكان يجب أن يفوز محمد صلاح ومانى بجائزة الكرة الذهبية، ولكن لن يتم معاملة الثنائى مثل معاملة الأخرين دروجبا ومانى وكذلك صلاح يستحقون التتويج بالكرة الذهبية، ولكن طريقة التعامل مختلفة مع الأفارقة، بعد التتويج بكأس الأمم مع السنغال كان لابد من إراحة مانى لمدة أسبوع وهذا لم يتم وعاد إلى المباريات".