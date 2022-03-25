الحاج ضيوف: تعلمت من حسام حسن.. وأحب زيزو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أسطورة الكرة السنغالية، الحاج ضيوف، إنه تعلم من قائد المنتخب الوطني السابق، حسام حسن خلال تواجده في الملاعب.

وأضاف ضيوف، خلال لقاء بفضائية المحور مع الإعلامي أحمد حسام "ميدو":"تعلمت الكثير من حسام حسن، كان يتحدث مع لاعبي فريقه عقب المباريات وكان دائمًا يعتز باللعب لمنتخب بلاده ولديه روح قيادية".

وعن اللاعبين الذي قد يخشاهم بالمنتخب الوطني خلال مباراة السنغال، رد ضيوف:"أحب زيزو هو شخص صغير وسريع ولديه شخصية ويستطع اللعب في أي نادي بأوروبا ولكن أغلب لاعبي المنتخب أعلمهم لأنهم يلعبون أهلي وزمالك أو بيراميدز".

وتطرق ضيوف للحديث عن مباراة اليوم، بقوله:"السنغال فريق كبير ومن أفضل فرق العالم ومصر كذلك فقد يتحقق الفوز في هذه المباراة في اللحظات الأخيرة وسعيد باستدعاء المدير الفني لمصر كيروش لنجوم سابقين لحضور المباراة لدعمهم وفي السنغال نقوم بذلك".

وردّ ضيوف على عقد المقارنات بينه وساديو ماني قائلاً:"أنا وساديو شخصيات مختلفة ولكن الموهبة واحدة والحب الذي نكنه لبلادنا وحدًا، ساديو بالنسبة لي ومحمد صلاح أفضل لاعبين في أفريقيا بالنسبة لي وشخصية ساديو شخصية هادئة".

وأتم أسطور السنغال تصريحاته بالرد على سؤال ميدو: هل كنت تتمنى أن تكون هادئًا مثله؟، قائلاً:"لا أنا أحب شخصتي وكلانا يتفق على حب البلاد استطيع التعلم منه وهو يستطيع التعلم مني أيضًا".

ويستضيف المنتخب الوطني نظيره السنغالي، مساء يوم غد الجمعة ضمن منافسات ذهاب الجولة الحاسمة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.