محمد صلاح يوجه رسالة لجمهور منتخب مصر قبل لقاء السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

وجّه محمد صلاح، قائد منتخب مصر، رسالة للمشجعين قبل المباراة المرتقبة أمام السنغال في الدور الفاصل بتصفيات كأس العالم 2022.

ويلعب منتخب مصر مع السنغال في القاهرة (الجمعة) في ذهاب الدور الفاصل بتصفيات مونديال 2022، فيما يقام الإياب في داكار يوم الثلاثاء المقبل.

ونشر صلاح صورة الجمهور المصري عبر حسابه على "إنستجرام"، مع تعليق: "محتاجينكم بكرة".

جدير بالذكر أن شركة تذكرتى أعلنت في وقت سابق أن تذاكر مباراة مصر والسنغال المقرر إقامتها على استاد القاهرة نفدت بالكامل.