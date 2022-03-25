الجعايدي لمصراوي: تونس قادرة على تخطي.. ومصر مطالبة بالثأر أمام السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شاكر:

قال نجم الكرة التونسية السابق راضي الجعايدي، إن بلاده قادرة على تخطي مباراة مالي، مشيرًا إلى أن مباراة الذهاب هي مفتاح الترشح لكأس العالم.

ويحل المنتخب التونسي ضيفًا على نظيره المالي، مساء اليوم الجمعة، في ذهاب جولة الحسم بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتطرق الجعايدي، في تصريحات خاصة لمصراوي لمباراة المنتخب الوطني بقوله:"مصر و السنغال ستكون مباراتهما قوية، الفريقين يستحقان أن يكونا في المونديال، وآخر مقابلة هُزمت فيها مصر كانت بركلات الحظ".

وأتم نجم الكرة التونسية السابق تصريحاته بقوله:"الفريق المصري مطالب بالثأر".

ويستضيف المنتخب المصري اليوم نظيره السنغالي باستاد القاهرة في ذهاب جولة الحسم بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.