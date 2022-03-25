بالفيديو.. مقدونيا تحقق المفاجأة وتحرم إيطاليا من التأهل المونديال للمرة الثانية على التوالي

محمد اسماعيل - القاهرة - فجر منتخب مقدونيا الشمالية مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أطاح بمضيفه منتخب إيطاليا من الملحق الأوروبي للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، المقررة في قطر العام الحالي، بعدما تغلب عليه 1 / صفر في الوقت القاتل، اليوم الخميس، في الدور قبل النهائي للملحق.

ورغم السيطرة المطلقة لإيطاليا على مجريات الأمور في المباراة، التي جرت بمدينة باليرمو الإيطالية، إلا أن لاعبي المنتخب الأزرق (بطل أوروبا) فشلوا في ترجمة الفرص التي سنحت لهم إلى أهداف.

وجاء هدف المباراة الوحيد لمقدونيا عن طريق الكسندر تراجكوفسكي، في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبذلك، أخفق منتخب إيطاليا في التأهل لكأس العالم، الذي توج به 4 مرات، للنسخة الثانية على التوالي، بعدما فشل في الصعود أيضا لنهائيات النسخة الماضية، التي أقيمت في روسيا عام 2018.

في المقابل، واصل منتخب مقدونيا الشمالية مغامرته في التصفيات، ليضرب موعدا مع منتخب البرتغال يوم الثلاثاء القادم في مدينة بورتو البرتغالية من أجل نيل بطاقة الترشح للمونديال القطري الذي يجرى في الفترة من 21 نوفمبر و18 ديسمبر المقبل.