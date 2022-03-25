الزمالك يضم لاعب طائرة برازيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي الزمالك تعاقده مع اللاعب البرازيلي جواو رافائيل لتدعيم فريق الطائرة في الفترة المقبلة.

وظهر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في مقطع فيديو أعلن فيه عن ضم جواو رافائيل لتدعيم فريق الطائرة، قبل المرحلة الحاسمة من الموسم الحالي سواء ببطولة الدوري أو كأس مصر.

وشدد مرتضى منصور على دعم فريق الطائرة وكافة الفرق الجماعية بالنادي خلال الفترة المقبلة لتحقيق البطولات التي ترضي طموحات جماهير القلعة البيضاء.

وعبر جواو رافائيل عن سعادته بالانضمام إلى نادي الزمالك الذي يعتبره النادي الأفضل في أفريقيا، متعهدا بتحقيق العديد من الألقاب بقميصه.

جدير بالذكر أن فيريرا (29 عاما) سبق له تمثيل عدة أندية برازيلية وأوروبية، وكانت محطته الأخيرة قبل الزمالك مع نادي بريزما الإيطالي.