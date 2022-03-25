ياسر ريان لمصراوي: أحمد حزّن بسبب شيء وحيد من كيروش.. وأشعر بالفخر لحضور مباراة السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شاكر:

أبدى لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق، ياسر ريان، سعادته بتواجده ضمن قائمة ضمت 48 رياضيًا وصفهم اتحاد الكرة بأساطير الكرة لحضور مباراة السنغال.

ويستضيف المنتخب الوطني نظيره السنغالي، مساء يوم غد الجمعة ضمن منافسات ذهاب الجولة الحاسمة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وأضاف ريان في تصريحات خاصة لمصراوي:"فخور بتواجد اسمي ضمن اللاعبين المتواجدين في مباراة مصر والسنغال، شيء محترم ويدل على تقدير المسئولين لكل من ساهم بشيء لبلدنا".

وردّ لاعب الأهلي السابق على كيفية احتوائه لنجله أحمد بعد عدم تواجدة بقائمة المنتخب للمباراة، بقوله:"احمد لاعب كبير لا يحتاج لاحتواء أو دعم، هو ابتعد عن المشاركة أساسيًا مع فريقه خلال الأونة الأخيرة سواء للإصابة أو الإيقاف ولذلك لم يحزن بشكل كبير من عدم وجوده مع المنتخب عتابه الوحيد وما أحزنه هو وضع اسمه ثم خروجه من القائمة إذا كان يحتاجه فليضمه وإذا كان لا يحتاجه فلا يضمه من البداية ثم يستبعده

هذا الأمر غير جيد لأي لاعب، وهذا سبب (زعل) أحمد فقط".

ويرى ريان أن هذا هو التشكيل الأنسب لكيروش ليبدأ به مباراة السنغال:

حارس مرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، محمود حمدي "الونش"، عمر كمال، أحمد فتوح

لاعبا ارتكاز: محمد النني و عمرو السولية

خط الوسط الكتقد: أحمد السيد "زيزو" (يمين)، محمد صلاح، تريزيجيه (يسار)

المهاجم: مصطفى محمد.

وعلل ريان اختياراته بقوله:"هذا التشكيل قادر على هزيمة أي فريق، ولكن غير ذلك ستكون الأمور صعبة، أعلم أن كيروش سيلعب في الأمام بصلاح ومرموش ومصطفى بهذه الطريقة لن يجد الأمور جيدة خاصة بالشوط الثاني".