بعد إصابته بمشكلة بالقلب بسبب كورونا.. الأهلى يوجه رسالة دعم لـ بدر بانون.. واللاعب يرد!

الشارقة - اميمة ياسر - حرص النادى الأهلى، اليوم الخميس، على دعم المغربى بدر بانون قلب دفاع الفريق والذى يعانى أزمة صحية خلال الفترة الحالية.

ونشر الحساب الرسمى للنادى الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صورة لبدر بانون وعلق قائلًا: "ننتظر عودتك أقوى من ذى قبل".

ورد المغربي بدر بانون مدافع النادي الأهلي على رسالة الدعم التي نشرها الحساب الرسمي للنادي عبر فيسبوك، وذلك لدعمه معنوياً في رحلة التعافي من توابع كورونا وكتب حساب الأهلي "السلطان بانون في قلب الأهلاوية .. ننتظر عودتك".

وكتب بدر بانون عبر حسابه الشخصي على انستجرام: وحشتوني



ويغيب بدر بانون عن صفوف النادى الأهلى منذ بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، على خلفية إصابته بمشكلة على مستوى عضلة القلب.

واتخذ مسئولو النادى الأهلى قراراً بشأن مستحقات المغربى بدر بانون مدافع الفريق، والذى يغيب عن المشاركة مع الأهلى منذ فترة للتعافى من مُضاعفات فيروس كورونا، عقب تأثر عضلة قلبه بإصابته بكورونا، ليتم اتخاذ قرار بإبعاد اللاعب حتى التأكد من سلامته بشكل كامل.

وأكد مصدر داخل النادى الأهلى أن بدر بانون يحصل على مستحقاته بشكل كامل مثله مثل باقى كل اللاعبين رغم ابتعاده عن المشاركة، مشدداً أن الأهلي لا يمكن أن يتخلى عن ابنائه خاصة في الظروف الصعبة مثل التى يمر بها بانون، وكشف المصدر أن اللاعب لا يتم احتساب له نسبة المشاركة كما يحصل على مكافأت الفريق بشكل طبيعى.

ويخضع بدر بانون لفحوصات طبية جديدة أوائل الشهر المقبل وعقب نهاية مباراة الفريق مع الهلال السوداني فى ختام دور المجموعات لدوري الأبطال، ويخضع بانون لفحوصات للاطمئنان على حالته ومدى تحسّنها بعد "مد" فترة الراحة السلبية التى حصل عليها مؤخراً التى أبعدته عن الأهلي ومنتخب بلاده الفترة الماضية.