شكرا لقرائتكم خبر العماني يحقق انتصارا معنويا على الفيتنامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعاد المنتخب العماني لكرة القدم نغمة الانتصارات في التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بفوز ثمين 1 / صفر على مضيفه الفيتنامي أمس في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية بالدور الثالث من التصفيات.

وكان الفريقان فقدا الفرصة قبل هذه الجولة في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل للمونديال، ولكن الفوز في مباراة اليوم ضمن للمنتخب العماني البقاء في المركز الرابع.

وعزز المنتخب العماني موقعه في المركز الرابع بالمجموعة رافعا رصيده إلى 11 نقطة بفارق أربع نقاط خلف أستراليا.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، ثم سجل خالد الهاجري الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 65.