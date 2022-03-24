العماني يحقق انتصارا معنويا على الفيتنامي

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وكان الفريقان فقدا الفرصة قبل هذه الجولة في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل للمونديال، ولكن الفوز في مباراة اليوم ضمن للمنتخب العماني البقاء في المركز الرابع.
وعزز المنتخب العماني موقعه في المركز الرابع بالمجموعة رافعا رصيده إلى 11 نقطة بفارق أربع نقاط خلف أستراليا.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، ثم سجل خالد الهاجري الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 65.
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