انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 بجدة اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق اليوم الجمعـة، أولى الفعاليات المصاحبة لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2022، والتي تمثل الجولة الثانية من بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، وتحتضنها أحدث وأطول وأسرع حلبة شوارع على روزنامة الفورمولا 1 في جدة خلال الفترة من 25 حتى 27 مارس الجاري بمشاركة 20 متسابقا يمثلـون 10 فرق.

احتضان المناسبات العالمية

وبهذه المناسبة، قال وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل «فخـور بالعمل الذي أنجزته جائزة السعودية الكبرى والتي قدمت حدثا عالميا يليق بمكانة المملكة الراسخة كموطن جديد لرياضة المحركات في العالم، وبكل تأكيد سيكون سقف الطموحات والتطلعات لحدث هذا العام أكبـر لتأكيد النجاح الباهر الذي تحقق في النسخـة السابقة، لا سيما مع تنظيم السباق للمرة الثانية خلال 4 أشهر فقط».

وأضاف «ثقتي كبيرة في قدرات أبناء المملكة لمواصلة مسيرة النجاحات التي يحققها القطاع الرياضي في المملكة والتي تخطت حدود العالمية، وهي ثمرة الدعم غير المحدود الذي نجده من ولي العهد، وسعيا لتحقيقِ مستهدفات رؤية المملكة 2030، ووضع المملكة في موقعها الطبيعي على خارطة الدولِ الكبـرى في احتضان المناسبات العالمية».

زمن قياسي

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية الأمير خالد بن سلطان الفيصل اكتمال كافة التحضيرات والبناء على المنجزات التي تحققت في السباق الأول في شهر ديسمبر الماضي 2021 لتجسيد حاضر المملكة المزدهر ومستقبلها المشرق، مشيرا إلى الإنجاز المميز والمتمثل ببناء الحلبة في زمن قياسي عالمي، إضافةً إلى تنظيم السباق مجددا بعد أقل من 4 أشهر فقط، وهو الأمر الذي يعكس قدرة شباب وشابات المملكة على تنظيم أكبر الأحداث والمناسبات الدولية بأبهى صورة.

ويشارك في سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1، عشرون سائقا يمثلون 10 فرق تتنافس على لقبي السائقين والمصنعين.

التجارب الأولى

هذا وتنطلق فعاليات الحدث بعد ظهر يوم غد الجمعة 25 مارس، حيث تبدأ بالتجارب الأولى لـ «تحدي بورشه سبرينت الشرق الأوسط» عند الساعة 01:10 ظهرا فيما تنطلقُ حصة التجارب للفورمولا 2 في الساعة 02:25 يلي ذلك تمارين وقفة الصيانة للفورمولا1 كما ستبدأ حصة التجارب الأولى للفورمولا1 عند الخامسة مساء على أن تنطلق الحصة التأهيلية لسيارات الفورمولا2 عند الساعة 06:25، وعند الثامنة مساء تنطلق حصة التجارب الثانية للفورمولا1 ثم التجارب الثانية لتحدي بورشه سبرينت الشرق الأوسط. كما يشـهد يوم السبت 26 مارس جدولا زمنيا مشابها لليوم الذي يسبقه، فيما تبدأ الجولة التأهيلية عند الثامنة مساء، والتي تمتد على مدار ساعة كاملة، وهي الجولة التي تحدد شكل شبكة الانطلاق للسباق الرئيس يوم الأحد، حيث يتم تصنيف السائقين وفقا لأسرع أوقاتهم، وفي تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الأحد 27 مارس 2022م، ينطلق سباق جائزة السعودية الكبرى لمدة تصل إلى ساعتين.

قائمة الفرق:







مرسيدس



ريد بُل ريسينغ



فيراري



مكلارين



ألبين



ألفا تاوري



أستون مارتن



يليامز



ألفا روميو



هاس



قائمة السائقين تضم: