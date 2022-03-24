المنتخب السوري يقسو على نظيره اللبناني بثلاثية

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وكان المنتخب السوري فقد الفرصة قبل هذه الجولة في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل للمونديال، ولكن الفوز في مباراة اليوم أضعف آمال لبنان في المنافسة على المركز الثالث الذي يشارك صاحبه في الملحقين الآسيوي والعالمي بالتصفيات.
ورفع المنتخب السوري رصيده إلى خمس نقاط لينتزع المركز الخامس في المجموعة، مؤقتا بفارق الأهداف فقط أمام المنتخب العراقي وبفارق نقطة واحدة خلف لبنان.
وحسم المنتخب السوري المباراة تماما في الشوط الأول بثلاثة أهداف سجلها علاء الدالي ومارديك ماردكيان ومحمد المرمور في الدقائق 14 و38 و44.
وأوقف حكم اللقاء القطري عبدالرحمن الجاسم، المباراة بضعة دقائق منذ الدقيقة 70 بسبب أعمال شغب من الجماهير التي كانت متواجدة في المدرجات، قبل أن يتم استئناف اللقاء مرة أخرى.
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