فناربخشة يستبعد مسعود أوزيل من قائمته

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استبعد نادي فناربخشة التركي لكرة القدم، أمس، النجم الألماني مسعود أوزيل من قائمة الفريق إلى جانب زميله أوزان توفان.

ولم يذكر فناربخشه سببا للقرار، فيما أشارت صحيفة «فناتيك» الرياضية التركية إلى أنه لا يوجد إطار زمني محدد بشأن موعد السماح للثنائي بالعودة للفريق.

وقوبل انتقال أوزيل إلى فناربخشة من أرسنال الإنجليزي في أوائل عام 2021 بنشوة من جماهير الفريق، لكن أداء لاعب خط الوسط، الذي توج بكأس العالم مع منتخب ألمانيا عام 2014 بالبرازيل، سرعان أثار تساؤلات بشأن قيمته.

وصرح علي كوتش، رئيس نادي فناربخشة في تشرين نوفمبر الماضي، «إنه يتعين على أوزيل «التركيز» في عمله مع الفريق، ووضع مصالحه التجارية في جانب آخر».

وربطت تقارير إخبارية أوزيل (33عاما) بالانتقال إلى الولايات المتحدة.

يذكر أن أوزيل اعتزل اللعب الدولي مع المنتخب الألماني، بعد أن شعر بأنه تم إلقاء اللوم عليه بشكل غير عادل بسبب المشاركة الكارثية لمنتخب الماكينات في النسخة الماضية لكأس العالم التي أقيمت في روسيا عام 2018.