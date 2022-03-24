يد الأهلي المرتعشة تلحق بالقدم في قاع الترتيب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المصائب لا تأتي فرادى.. هذا لسان حال عشاق الأهلي في هذا الموسم بعد أن لمسوا التراجع الكبير في مستوى ونتائج كرة القدم واليد بالنادي، والتي تعتبر من أبرز ألعاب القلعة الخضراء، في حين لا تزال كرة الطائرة محلقة لأعالي المجد، والتي فرح معها الجمهور كثيرا من خلال الألقاب العديدة والبطولات المتنوعة محليا وخارجيا.

الرقم التاريخي

كرة اليد الأهلاوية كانت دائما في صدارة الترتيب ولا تغيب عن المنافسة بل إنه من المستحيل أن يمر موسم دون أن تتوج جهودها بلقب أو أكثر، ولكن في ظل غياب الدعم والاهتمام باللعبة في السنوات الأخيرة تراجعت نتائج ومستويات الفريق، وفي هذا الموسم وصل بها الحال إلى القاع بعد احتلالها للمركز العاشر بسلم الترتيب وهذا التدهور في غاية الخطورة على أفضل فريق سعودي وخليجي حقق العديد من المنجزات للمملكة ولا يجد التدخل السريع لحل مشكلته من أجل أن يعود لمنصات التتويج.

الأهلي صاحب الرقم التاريخي بالدوري بـ19 لقبا وبفارق 10 ألقاب عن أقرب منافسيه الخليج غاب عنه لقب الدوري منذ 8 سنوات، حيث كان آخر لقب له عام 2014 م ومنذ ذلك الحين وإن استمر العمل في هذه اللعبة بنفس الطريقة فستفقد الرياضة السعودية بطلا وداعما حقيقيا للمنتخبات الوطنية.

كما يغيب كأس الأمير سلطان بن فهد منذ 9 مواسم فاللقب التاريخي رقم 22 حققه في 2013م وبرغم طول الغياب إلا أنه يتربع على عرش هذا اللقب وبفارق كبير عن أقرب منافسيه النور صاحب الـ7 بطولات، وسيكون لديه منتصف الأسبوع لقاء مهم وقوي ضد الخليج في ربع نهائي الكأس للوصول إلى نصف نهائي المسابقة.

نجوم في سماء اللعبة

وقد ضمت كرة اليد الأهلاوية من البداية حتى اليوم أسماء كبيرة جدا في سماء اللعبة مثل عبدالرزاق معاذ وخالد جان وسمير سنبل ومحمد جوهر وسعود الحودي وسمير عبدالله وعبدالرحمن وطلال عايد وحسان الجدعاني وبندروطلال الحربي ومناف أل سعيد وحسين أخوان واللذين كانوا ركائز للمنتخبات وحققوا مع الأخضرين الكثير من الإنجازات.

على المستوى الخارجي حقق الأهلي اللقب القاري الآسيوي عام 2009م كما حقق البطولية العربية 3 مرات والخليجية 7 مرات وهو رقم مميز للفريق ويعطي أكثر من علامة استفهام وتعجب للتراجع الكبير بعد أن رحل عدد كبير من نجومه في السنوات الخمس الماضية بداعي الاعتزال أو الانتقال لأندية أخرى دون تعويضهم بلاعبين يسدون الفراغ.

ويأمل الجمهور الأهلاوي من إدارة نادي أن تلتفت لهذه اللعبة وتدعمها مجددا حتى تعود إلى هواياتها بتقديم الإبداع وصيد البطولات فهل ستنجح أم ستستمر في غياهب النسيان وتواصل سقوطها المدوي.

بطولات الأهلي في كرة اليد:

