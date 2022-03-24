تشيلسي يتجه لبيع تذاكر مباراته أمام الريال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجه الحكومة البريطانية نحو السماح لنادي تشيلسي الإنجليزي ببيع بعض تذاكر مبارياته مرة أخرى بعد تخفيف الشروط الخاصة بترخيص النادي.

ومن شأن هذا القرار السماح لبطل دوري أبطال أوروبا ببيع بعض التذاكر خلال مباراته أمام ريال مدريد الإسباني على ملعب ستامفورد بريدج في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وكانت الحكومة البريطانية منعت تشيلسي من بيع تذاكر مبارياته عقب تجميد أصول مالكه، الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش لعلاقاته مع الرئيس الرئيسي فلاديمير بوتين، في ظل تورط بلاده في عملية عسكرية في أوكرانيا.

وسمحت الحكومة البريطانية للشركة الأم لتشيلسي «فوردستام» بضخ 30 مليون جنيه إسترليني (40 مليون دولار) من أجل تمكين النادي الإنجليزي من تحمل نفقاته.

ويحظر على تشيلسي بيع تذاكر المباريات التي تقام على ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويقتصر الحضور فقط على حملة التذاكر الموسمية، لكن يحق للمشجعين شراء التذاكر الخاصة بالمباريات التي تقام خارج ملعب الفريق.