شكرا لقرائتكم خبر للمرة السادسة.. الأخضر يتأهل لكأس العالم 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم رسميا إلى مونديال كأس العالم القادم في قطر 2022، وهذا الوصول هو السادس للأخضر في تاريخ مشاركاته في المونديال.

وعلى الرغم من أن المنتخب السعودي تأهل رسميا قبل خوض لقائه أمام الصين إلا أنه أخفق في استرداد الصدارة من المنتخب الياباني بعد تعثره بالتعادل أمام الصين بهدف لمثله سجل للأخضر صالح الشهري وبهذا التعادل رفع الأخضر رصيده النقطي إلى 20 نقطة في وصافة الترتيب.

واستطاع الأخضر كسر رقمه النقطي خلال تصفيات كاس العالم 2018 بعد أن حقق في نهاية التصفيات 19 نقطة طوال مشوار التصفيات بينما وصل الآن إلى النقطة الـ 20 قبل جولة من النهاية.

وكان الأخضر قد ضمن الوصول للمونديال بعد أن استطاع المنتخب الياباني هزيمة أستراليا وذلك في اللقاء الذي سبق لقاء السعودية والصين وبهذا الفوز ضمن المنتخبان السعودي والياباني التأهل سويا للمونديال.

وتعد هذه هي المرة الأولى للأخضر التي يعلن فيها التأهل لكأس العالم قبل جولتين من النهاية أي قبل مواجهتي الصين وأستراليا ضمن مشواره في التصفيات.

يذكر أن المنتخب السعودي سيواجه في المباراة القادمة منتخب أستراليا وهو اللقاء الأخير ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

السعودية أكثر منتخب عربي مشاركة

وغاب المنتخب السعودي عن نسختي جنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014 ثم عاد مجددا قبل أربعة أعوام في روسيا عندما خرج من الدور الأول وفاز على مصر 2-1. وباتت السعودية أكثر منتخب عربي يشارك في النهائيات (6)، وقد تعادلها تونس والمغرب في حال تأهلهما الأسبوع المقبل.

ونجح جيل سلمان الفرج وسالم الدوسري وياسر الشهراني ومحمد العويس وفهد المولد ومحمد كنو ومحمد البريك الذي شارك في العرس العالمي في 2018، بتكرار نفس الإنجاز.

ويجمع المنتخب الحالي بين الخبرة والشباب، إذ يضم 11 لاعبا شاركوا مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو الصيف الماضي.

كؤوس العالم التي وصل لها الأخضر:

* كأس العالم 1994 في أمريكيا.

* كأس العالم 1998 في فرنسا.

* كأس العالم 2002 في اليابان وكوريا.

* كأس العالم 2006 في ألمانيا.

* كأس العالم 2018 في روسيا.

* كأس العالم 2022 في قطر.

أرقام سعودية بعد التأهل:

* تأهل الأخضر إلى كأس العالم قطر 2022.

* حسم التأهل قبل مباراتين من النهاية للمرة الأولى.

* خسر المنتخب السعودي الصدارة لصالح اليابان بعد التعادل مع الصين.

* وصول الأخضر إلى النقطة 20 للمرة الأولى له في التصفيات.

* السعودية أول منتخب عربي يصل بكأس العالم غير الدولة المستضيفة قطر.

* أكثر منتخب عربي تأهلا لكأس العالم بواقع 6 مرات.

* فشل الأخضر في الفوز أمام الصين على أرض محايدة في تاريخ

مواجهات المنتخبين.

تاريخ مشاركات السعودية في كأس العالم:

‏• (16) مباراة

‏• (3) انتصارات

‏• (11) خسارة

‏• (2) تعادل

‏• (11) هدفا له

‏• (39) هدفا عليه‏ سامي الجابر الأكثر تسجيلا (3 أهداف)

‏سامي الجابر الأكثر مشاركة (4 مرات)‏محمد الدعيع الأكثر مباريات (10 مباريات)

مونديال 1994م أفضل مشاركة