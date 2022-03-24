وزير الرياضة: التأهل ثمرة تخطيط ورؤية قائد ملهم

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وقال وزير الرياضة «نحمد الله - عز وجل - على تحقيق أبطالنا لهذا المنجز الكبير، والتأهل إلى مونديال كأس العالم 2022م في قطر للمرة السادسة في تاريخ الأخضر، وهو ما يجسد الدعم الكبير وغير المسبوق الذي يحظى به القطاع الرياضي من قبل قيادتنا، والمتابعة والاهتمام المستمرين من ولي العهد، الذي يقف خلف كل صغيرة وكبيرة، ووراء كل ما يتحقق في رياضتنا من منجزات متوالية، كانت ثمرة تخطيط ورؤية طموحة يقف خلفهما قائد ملهم».
وأضاف «أولت قيادة هذا الوطن الغالي القطاع الرياضي كل الاهتمام، والدعم غير المسبوق الذي بدأنا -في الفترة الماضية نقطف ثماره على أرض الواقع، بجملة من الإنجازات والنجاحات الكبيرة لرياضة المملكة في مختلف الألعاب، بجهود كبيرة كان أبطالها شباب وشابات هذا الوطن الغالي».
واختتم «أهنئ لاعبي الأخضر وأعضاء الجهازين الفني والإداري، ومنسوبي الاتحاد السعودي لكرة القدم بقيادة أخي ياسر المسحل، على هذا الإنجاز الكبير، الذي جاء بعد جهد وعناء، تكللا بالتأهل إلى هذا المحفل العالمي الكبير».
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