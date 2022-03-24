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البرتغالي كيروش: جاهزون لمواجهة السنغال

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري، أن مواجهة السنغال في الجولة الثالثة والفاصلة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، لن تحسم غدا الجمعة.

وقال كيروش في مؤتمر صحفي أمس الخميس، «إن المباراة المقرر لها مساء غد باستاد القاهرة لن تحسم المتأهل لمونديال العالم 2022 بقطر»، مؤكدا أن هناك شوطا آخر في داكار.

وأضاف «المباراة من شوطين أولهما في القاهرة غدا والثاني في داكار الثلاثاء المقبل، الفريق الجاهز فنيا وبدنيا سيكون صاحب بطاقة التأهل للمونديال».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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