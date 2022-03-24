البرتغالي كيروش: جاهزون لمواجهة السنغال

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وقال كيروش في مؤتمر صحفي أمس الخميس، «إن المباراة المقرر لها مساء غد باستاد القاهرة لن تحسم المتأهل لمونديال العالم 2022 بقطر»، مؤكدا أن هناك شوطا آخر في داكار.
وأضاف «المباراة من شوطين أولهما في القاهرة غدا والثاني في داكار الثلاثاء المقبل، الفريق الجاهز فنيا وبدنيا سيكون صاحب بطاقة التأهل للمونديال».
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