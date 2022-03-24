اليابان تسقط أستراليا بالقاضية وتتأهل للمونديال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لحق المنتخب الياباني لكرة القدم بركب المتأهلين لبطولة كأس العالم 2022 بقطر إثر فوزه الثمين والمتأخر 2 / صفر على مضيفه الأسترالي أمس الخميس في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من مباريات الدور النهائي بالتصفيات الآسيوية المؤهلة.

ورفع المنتخب الياباني رصيده إلى 21 نقطة لينتزع صدارة المجموعة الثانية بهذا الدور مؤقتا، وذلك بفارق نقطة فقط أمام نظيره السعودي.

وتجمد رصيد المنتخب الأسترالي عند 15 نقطة في المركز الثالث لينحصر أمله في التأهل المباشر للمونديال في الملحقين الآسيوي والعالمي.

ويتأهل إلى النهائيات مباشرة المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني في كل من المجموعتين فيما يخوض صاحبا المركز الثالث ملحقا آسيويا فاصلا ويتأهل الفائز منهما للملحق العالمي الذي يواجه فيه صاحب المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية.

ويخوض المنتخب الياباني النهائيات للمرة السابعة في تاريخه وهي السابعة على التوالي حيث لم يغب الفريق عن أي نسخة بالمونديال منذ مشاركته الأولى في نسخة 1998؛ ولكن أفضل إنجازاته في البطولة العالمية كانت التأهل لدور الستة عشر في ثلاث نسخ هي 2002 و2010 و2018.

وكان منتخبا إيران وكوريا الجنوبية حجزا بطاقتي التأهل المباشر من المجموعة الأولى إلى النهائيات فيما يدور صراع عربي ثلاثي على المركز الثالث بين منتخبات الإمارات ولبنان والعراق.

وظل التعادل السلبي قائما بين المنتخبين الأسترالي والياباني حتى الدقيقة قبل الأخيرة من المباراة، ولكن كارو ميتوما سجل هدفين متتاليين في الدقيقتين 89 والرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة ليمنح منتخبي اليابان والسعودية تأشيرة التأهل للمونديال.

وبهذا ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة من القارة الآسيوية إلى النهائيات عبر هذه التصفيات إلى أربعة منتخبات.