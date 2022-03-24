17 لاعبا سعوديا يحترفون في 11 ناديا أوروبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفق استراتيجية التطوير واحتراف المواهب في الدوريات الأوروبية، وقع 17 لاعبا سعوديا عقودا احترافية في 11 ناديا أوروبيا وانضموا رسميا لأنديتهم في بادرة فريدة من نوعها يحققها برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم بدعم من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وذلك بعد سلسلة من المعسكرات والتدريبات وحصص تعلم اللغة وتطوير الذات والحصص الذهنية في مقر البرنامج بمدينة سالو الإسبانية.

وكانت البداية بانضمام فراس الغامدي لنادي ناستيك دي تاراغونا الإسباني، وأصيل عابد لنادي مليلية الإسباني، وأصيل الحربي لبورتيمونينسي البرتغالي، في حين وقع أسامة المبيريك عقدا مع نادي ليجيا وارسو البولندي، بينما انضم محمد القحطاني ومشاري المشهري لنادي أولمبياكوس اليوناني، وانضم ريان إدريس لنادي فيسترلو البلجيكي.

وتواصلت العقود بانضمام اللاعبين باسل الحضيف والمؤيد مني لنادي دينامو زغرب الكرواتي، في حين استقطب نادي إنتر زابرشيتش اللاعبين عبدالله محبوب وبندر درويش، أما نادي سلافيا براغ التشيكي فقد وقع مع اللاعبين سامر المحيميد ومحمد الرشيدي، فيما وقع نادي جادران بوريتش الكرواتي مع اللاعبين سالم باريان وعبدالله آل جبر.

واختتمت العقود الاحترافية بانضمام اللاعبين محمد عريجة وزياد الغامدي لنادي بربيرام التشيكي.

من جهته قال مدير برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم هشام طاشكندي «نحن في البرنامج مستمرون في اختيار المواهب السعودية وضمها للبرنامج في مدينة سالو الإسبانية وتطويرهم ضمن الخطة الموضوعة من تدريبات ومباريات ضد أعرق الأندية الأوروبية من خلال بطولة كأس الأبطال الدولية، إضافة إلى برامج تعلم اللغة وتطوير الذات حتى يصبحوا جاهزين للاحتراف في الخارج، ويعود ذلك بالنفع على المنتخبات الوطنية في المدة المقبلة».