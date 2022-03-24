شكرا لقرائتكم خبر المسحل: هدفنا حسم الصدارة وتأكيد أحقيتنا بتمثيل آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة تأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وأشاد المسحل بما يحظى به القطاع الرياضي في المملكة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص من دعم واهتمام من القيادة، التي حصدت الرياضة السعودية اليوم إحدى ثماره بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم، للمرة السادسة في تاريخ الكرة السعودية.

وأشار إلى أن ضمان التأهل إلى كأس العالم ليس نهاية المطاف في هذه التصفيات، مشددا على أن الهدف للمنتخب في مباراته الأخيرة بالتصفيات حسم صدارة المجموعة وتأكيد أحقيته بتمثيل القارة الآسيوية في أكبر محافل كرة القدم.