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المسحل: هدفنا حسم الصدارة وتأكيد أحقيتنا بتمثيل آسيا

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- بواسطة أيمن الوشواش - هنأ رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير بمناسبة تأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وأشاد المسحل بما يحظى به القطاع الرياضي في المملكة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص من دعم واهتمام من القيادة، التي حصدت السعودية اليوم إحدى ثماره بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم، للمرة السادسة في تاريخ الكرة السعودية.

وأشار إلى أن ضمان التأهل إلى كأس العالم ليس نهاية المطاف في هذه التصفيات، مشددا على أن الهدف للمنتخب في مباراته الأخيرة بالتصفيات حسم صدارة المجموعة وتأكيد أحقيته بتمثيل القارة الآسيوية في أكبر محافل كرة القدم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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