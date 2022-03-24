المسحل: هدفنا حسم الصدارة وتأكيد أحقيتنا بتمثيل آسيا

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وأشاد المسحل بما يحظى به القطاع الرياضي في المملكة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص من دعم واهتمام من القيادة، التي حصدت الرياضة السعودية اليوم إحدى ثماره بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم، للمرة السادسة في تاريخ الكرة السعودية.
وأشار إلى أن ضمان التأهل إلى كأس العالم ليس نهاية المطاف في هذه التصفيات، مشددا على أن الهدف للمنتخب في مباراته الأخيرة بالتصفيات حسم صدارة المجموعة وتأكيد أحقيته بتمثيل القارة الآسيوية في أكبر محافل كرة القدم.
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