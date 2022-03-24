العراق يعبر الإمارات بهدف ويتمسك بآماله في بلوغ الملحق الآسيوي بتصفيات كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ ( دب أ):

تمسك منتخب العراق بآماله في بلوغ الملحق الآسيوي بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقررة في قطر هذا العام، بعدما حقق فوزا ثمينا 1 / صفر على نظيره الإماراتي، اليوم الخميس، في الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) لمباريات المجموعة الأولى من الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

ويدين المنتخب العراقي بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه حسين علي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 53، ليمنح منتخب (أسود الرافدين) انتصاره الأول في الدور الحاسم للتصفيات.

وارتفع رصيد منتخب العراق إلى 8 نقاط في المركز الرابع بترتيب المجموعة، متأخرا بفارق نقطة عن منتخب الإمارات، صاحب المركز الثالث، فيما تواجد منتخب لبنان في المركز الخامس برصيد 6 نقاط.

وبينما حجز منتخبا كوريا الجنوبية وإيران بطاقتي التأهل من تلك المجموعة إلى النهائيات بعدما حسما حصولهما على المركزين الأول والثاني في ترتيب المجموعة منذ كانون الثاني/يناير الماضي، انحصر الصراع على المركز الثالث في ترتيب المجموعة المؤهل للملحق الآسيوي .

ويتأهل إلى النهائيات مباشرة المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني في كل من المجموعتين الأولى والثانية بالتصفيات الآسيوية، فيما يخوض صاحبا المركز الثالث ملحقا أسيويا فاصلا ويتأهل الفائز منهما للملحق العالمي الذي يواجه فيه صاحب المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية.

ويختتم منتخب الإمارات مبارياته في المجموعة بمواجهة ضيفه منتخب كوريا الجنوبية، متصدر الترتيب برصيد 23 نقطة، يوم الثلاثاء القادم، حيث يتعين عليه الفوز إذا أراد حسم المركز الثالث لمصلحته وملاقاة نظيره الأسترالي في الملحق الآسيوي، دون انتظار نتيجة مباراة منتخب العراق مع نظيره السوري، صاحب المركز الأخير برصيد 5 نقاط، وكذلك لقاء لبنان مع مضيفه منتخب إيران، صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة، في نفس اليوم بالجولة الأخيرة للمجموعة.

وعلى ملعب الملك (فهد) بالعاصمة السعودية الرياض، جاءت المبادرة الهجومية من جانب المنتخب العراقي، الذي استحوذ لاعبوه على الكرة في أغلب الفترات خلال الثلث ساعة الأولى، ولكن دون خطورة على المرمى الإماراتي.

ومن أول هجمة منظمة لمنتخب الإمارات، كاد المنتخب الأبيض أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 22 عبر علي صالح، الذي تلقى تمريرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق محمود خميس، ليسدد ضربة رأس وهو بمواجهة المرمى تماما، واضعا الكرة على يسار جلال حسن، حارس مرمى منتخب العراق، الذي أبعد الكرة لركنية لم تستغل.

وطالب المنتخب العراقي بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 30 بعدما لمست الكرة يد كايو كانيدو، لاعب منتخب الإمارات، داخل منطقة الجزاء، لكن حكم المباراة أشار لاستمرار اللعب بعد لجوئه لتقنية حكم الفيديو المساعد(فار).

وسدد أيمن حسين ضربة رأس في الدقيقة 35، لكن الكرة أمسكها خالد عيسى، حارس مرمى الإمارات، بثبات، وفي الدقيقة 40 سدد أمجد عطوان كرة من خارج المنطقة،اصطدمت في الدفاع الإماراتي لتتحول الكرة إلى ركنية، أسفرت عن ضربة رأس من أيمن حسين مرت فوق العارضة.

وشدد منتخب العراق من هجماته قبل نهاية الشوط الأول، لكن دون فاعلية على المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

حافظ منتخب العراق على نشاطه الهجومي مع بداية الشوط الثاني، ليترجم (أسود الرافدين) تلك السيطرة بعدما افتتح حسين علي التسجيل في الدقيقة 53.

وتلقى حسين علي تمريرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق علي فائز، ليروض الكرة بطريقة رائعة، قبل أن يراوغ خالد عيسي، ويضع الكرة بكل هدوء داخل الشباك.

على عكس المتوقع، لم يبد منتخب الإمارات أي ردة فعل، حيث ظل المنتخب العراقي الأكثر استحواذا على الكرة ولكن بلا فاعلية، فيما تمثل أول تهديد على المرمى العراقي خلال هذا الشوط عبر تسديدة زاحفة من خارج المنطقة عبر محمد عباس، ذهبت لأحضان جلال حسن.

أسرع منتخب الإمارات من إيقاعه في الدقائق الأخيرة، وحاصر نظيره العراقي في منتصف ملعبه، بحثا عن هدف التعادل، وسدد بندر الأحبابي قذيفة رائعة من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 86، لكن تسديدته اصطدمت بالعارضة، لينتهي اللقاء بفوز ثمين للعراق على الإمارات.