جمال علام يدعوا مؤمن زكريا لحضور مباراة السنغال.. ومصدر يوضح لمصراوي موقف اللاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

وجّه رئيس اتحاد الكرة، جمال علام، دعوة شخصية للاعب المنتخب الوطني السابق مؤمن زكريا وزوجته ونجله مالك لحضور مباراة مصر والسنغال.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، اليوم الخميس، إلى أن مؤمن زكريا لبى دعوى علام وسيحضر المباراة هو وأسرته.

أعلن اتحاد الكرة، يوم أمس الأربعاء، توجيهه دعوة لـ 48 لاعبًا وصفهم بأساطير الكرة المصرية لحضور مباراة الذهاب أمام السنغال لم يتواجد ضمنهم مؤمن زكريا، للتعرف عليهم.. اضغط هنا

ويستضيف المنتخب الوطني نظيره السنغالي، يوم غد الجمعة، على ملعب استاد القاهرة في ذهاب الجولة الحاسمة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.