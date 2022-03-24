المقاولون العرب يتعادل مع أهلي بنغازي وديًا..وبوجلبان يتسلم درع النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شاكر:

تعادل فريق المقاولون العرب مع نظيره أهلي بنغازي بهدف لكل فريق في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين اليوم الخميس على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر.

وتأتي المباراة في بداية سلسلة من مباريات المقاولون العرب الودية خلال فترة التوقف الحالية استعدادا لعودة مباريات الدوري.

وأحرز هدف المقاولون العرب كريم مصطفى وحرص محمد عودة المدير الفني على منح فرصة لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا الفترة الأخيرة فضلا عن لاعبين شباب تم تصعيدهم لتدريب مع الفريق الأول.

وعلى هامش المباراة التقى محمد عادل فتحي المشرف على الكرة بنادي المقاولون مع النجم التونسي أنيس بوجلبان المدير الرياضي لفريق أهلي بنغازي ومستشار مجلس الإدارة وحرص فتحي على إهداء بوجلبان شعار ودرع النادي واتفق الطرفان على التواصل المستمر والتعاون المشترك بين الناديين.

ودخل محمد عودة في أكثر من حديث مع لاعبي وجهاز أهلي بنغازي مستعيدًا ذكريات تدريبه للفريق الليبي خاصة أنها من الفترات المميزة لنادي أهلي بنغازي وحقق خلالها نتائج رائعة محليًا وأفريقيا .