كوليبالي: مباراة مصر "ثأرية".. وخضت مواجهات كثيرة أمام صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد كاليدو كوليبالي قائد المنتخب السنغالي، أن مباراة مصر على ستاد القاهرة ستكون ثأرية.

وعلل كوليبالي وصف المباراة بالثأرية في المؤتمر الصحفي عشية المباراة، بأن أسود التيرانجا تلقوا خسارة في نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام الجزائر عام 2019 على ستاد القاهرة.

وأوضح كوليبالي: "بمجرد دخولي استاد القاهرة تذكرت تلك المباراة، وخسارتنا آخر مواجهة لنا في القاهرة ستكون ثأرية ودافع لنا للفوز".

وأكمل: "سنحاول التغلب على الضغط الجماهيري الكبير الذي سيتواجد في ستاد القاهرة، الفريق بالكامل مستعد لمواجهة مصر، ويزيد من صعوبة المباراة أنها تكرار لنهائي كأس الأمم الأفريقية".

وأضاف مدافع نابولي: "خضت مباريات كبيرة أمام صلاح منذ كان في روما الإيطالي، صلاح قوة في مصر، وماني في السنغال، ولكن نلعب كفريق، ليس لإيقاف صلاح فقط، ولكن الفريق المصري ككل، نركز على كافة اللاعبين".

ويلتقي المنتخبان المصري والسنغال في تمام التاسعة والنصف مساء الجمعة على ستاد القاهرة، قبل خوض مواجهة الإياب يوم الثلاثاء في العاصمة السنغالية داكار، في الجولة الحاسمة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.