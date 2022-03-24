الامارات | السعودية تتعادل مع الصين في ليلة الاحتفال بالمونديال

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تتعادل مع الصين في ليلة الاحتفال بالمونديال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتفى المنتخب السعودي لكرة القدم بالتعادل الإيجابي أمام نظيره المنتخب الصيني 1-1 خلال المباراة التي أقيمت، اليوم الخميس، على استاد نادي الشارقة ضمن الجولة التاسعة لحساب المجموعة الثانية في الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 ليحصد بذلك الأخضر السعودي بطاقة التأهل إلى كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه خلال المباراة التي أقيمت، الخميس، على استاد نادي الشارقة ضمن الجولة التاسعة رافعا رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني فيما تصدر المنتخب الياباني ترتيب المجموعة برصيد 21 نقطة فيما حل المنتخب الإسترالي في المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

تقدم المنتخب السعودي بهدف السبق في المباراة عن طريق اللاعب صالح الشهري "45" من تسديدة راسية لعبها بذكاء في المرمى الصيني قبل أن يتمكن المنتخب الصيني من تعديل النتيجة في الوقت القاتل بهدف من ركلة جزاء سددها اللاعب تشنجي زهو" 82".

بدت المباراة أشبه بالاحتفالية للمنتخب السعودي الذي كان قد ضمن التأهل رسميا للمونديال حتى قبل أن يخوض مباراته أمام الصين وذلك بعد فوز المنتخب الياباني على نظيره الأسترالي بهدفين نظيفين لتجمد رصيد الأخير عند 15 نقطة ويرافق المنتخب السعودي نظيره الياباني إلى كأس العالم.

ورغم أن المنتخب السعودي قاتل بقوة خلال الشوط الأول وتقدم بهدف نظيف الا أنه تراجع في الشوط الثاني ومنح الفرصة للمنتخب الصيني لاستعادة توازنه من جديد ليرفع المنتخب الصيني رصيده إلى ست نقاط.

وقاد المباراة طاقم تحكيم إماراتي بقيادة الحكم الدولي محمد عبدالله حسن.

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