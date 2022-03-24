تردد قناة أون تايم سبورتس الناقلة لمباراة مصر والسنغال في تصفيات المونديال.. و4 معلقين للقاء

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس إذاعة مباراتي مصر والسنغال في منافسات الدور الفاصل والمؤهل لكأس العالم 2022.

ويستضيف المنتخب الوطني، نظيره السنغالي، في تمام التاسعة والنصف مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب منافسات الدور الفاصل.

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 29 مارس فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد ديامنياديو الأوليمبي بالسنغال.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الذهاب في القاهرة على قناتي أون سبورت 1 و2.

وجاء توزيع المعلقين كالتالي:

مدحت شلبي التعليق على القناة الصوتية الأولى- أون تايم سبورتس 1.

بلال علام على الصوتية الثانية- أون تايم سبورتس 1.

أيمن الكاشف على الصوتية الأولى- أون تايم سبورتس 2.

محمد الكواليني الصوتية الثانية- أون تايم سبورتس 2.

تردد قناة أون تايم سبورتس:

تردد القناة 11861

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ويسعى الفراعنة إلى تعويض فقدانهم لقب كأس أمم أفريقيا بركلات الترجيح أمام المنتخب السنغالي، وتحقيق الفوز في مجموع المباراتين والتأهل إلى المونديال.

في المقابل، يرغب آليو سيسيه في الحفاظ على إنجازه القاري بخطوة جديدة ضمن له البقاء على مقعد المدير الفني والتواجد في شتاء قطر المنتظر.

قائمة الفراعنة

وكشف كيروش عن قائمة منتخب مصر التى تستعد لمواجهة السنغال، حيث ضمت 23 لاعبا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوى - محمد أبوجبل - محمد صبحى.

خط الدفاع: عمر جابر - عمر كمال - محمود حمدى "الونش" - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمود علاء - أيمن أشرف - أحمد فتوح.

خط الوسط: حمدى فتحى - نبيل عماد دونجا - عمرو السولية - إمام عاشور - محمد الننى - محمد مجدى "قفشة".

خط الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجيه" - عمر مرموش - أحمد سيد "زيزو" - مصطفى محمد - مروان حمدى.

التشكيل المتوقع للفراعنة:

يبدو التشكيل المتوقع للفراعنة أمام السنغال مكون من :

حراسة المرمى:محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد عبدالمنعم – عمر كمال.

خط الوسط: محمد النني – حمدي فتحي - عمرو السولية.

خط الهجوم: عمر مرموش – مصطفى محمد – محمد صلاح.