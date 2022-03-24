سيسيه: لقب كأس الأمم لن يقلل دوافعنا أمام منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أكد أليو سيسيه، مدرب منتخب السنغال، أن فريقه لا يحتاج لدوافع إضافية من أجل الفوز على منتخب مصر في المواجهة الفاصلة بتصفيات كأس العالم 2022، بعد فوز "أسود التيرانجا" في مباراة الفريقين بنهائي كأس أمم أفريقيا في فبراير الماضي.

ويلعب منتخب مصر مع السنغال في القاهرة (الجمعة) في ذهاب الدور الفاصل بتصفيات مونديال 2022، فيما يقام الإياب في داكار يوم الثلاثاء المقبل.

وقال سيسيه في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الذهاب: "فريقنا موجود بالكامل ونحن في كامل التركيز وندرك صعوبة المباراة، كلا المنتخبين يضم لاعبين من الأفضل في أفريقيا والعالم وهذا يزيد من صعوبتها".

وأضاف: "مر شهر تقريبا على مباراة المنتخبين في نهائي كأس أمم أفريقيا، هذا الشهر كان مدة كافية لتحسين بعض نقاط الضعف، كلا الفريقين سيقدم أفضل ما لديه سواء في الذهاب أو العودة".

وتابع: "من الضروري اللعب أمام مصر بذكاء وعدم ارتكاب أخطاء في الذهاب، لتسهيل مهمتنا في مباراة العودة".

واستمر: "منتخب السنغال لا يعاني من مشكلة في الهجوم، صحيح أنه سجل هدفا واحدا في المجموعات لكنه سجل فيما 6 أو 7 أهداف في الأدوار الإقصائية".

وأردف: "لا زلنا جائعين ونتطلع لتحقيق المزيد، وفوزنا بكأس أمم أفريقيا لن يقلل من رغبتنا في حصد بطاقة التأهل للمونديال، لا نحتاج دوافع إضافية للفوز على مصر، بل نرى أن المواجهة المقبلة ستكون نهائيا جديدا علينا الفوز به".

وأتم: "ليس صحيحا أنني على خلاف مع ساديو ماني، هو نجم يساعد الفريق بكل ما لديه شأنه شأن باقي زملائه".