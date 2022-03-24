عائدون للمونديال.. حمادة صدقي لمصراوي: الشناوي أحق بحراسة عرين المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد شاكر

يرى حمادة صدقي، نجم الكرة المصرية السابق، أن محمد الشناوي هو الأجدر بحراسة عرين منتخب مصر في المواجهة المرتقبة ضد السنغال في تصفيات كأس العالم 2022.

ويلعب منتخب مصر مع السنغال في القاهرة (الجمعة) في ذهاب الدور الفاصل بتصفيات مونديال 2022، فيما يقام الإياب في داكار يوم الثلاثاء المقبل.

وقال حمادة صدقي لاعب الأهلي السابق في تصريحات خاصة لمصراوي: الشناوي مؤخرا مستواه أفضل، وجدير بالمشاركة أساسيا".

وأضاف: "محمود حسن تريزيجيه يسير بشكل جيد مع فريقه، ومن الصعب توقع نتيجة المباراة".

وتوقع حمادة صدقي أن يلعب منتخب مصر في الذهاب أمام السنغال بالتشكيل التالي: الشناوي في حراسة المرمى، عمر كمال ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد المنعم وأحمد فتوح في الدفاع، وفي الوسط حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد النني، وفي الهجوم محمد صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد.