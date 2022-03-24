طارق مصطفى لـ"الخليج 365": تجربتي الثالثة في المغرب تبدأ السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف طارق مصطفى عن تولي تدريب نادي أولمبك أسفي المغربي بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري.

وفي تصريحات لـ"الخليج 365" قال طارق مصطفى :"توليت مسئولية تدريب أولمبيك أسفي أحد أعرق الأندية في المغرب، وسوف أصل إلى المغرب السبت لبداية العمل".

طارق مصطفى كان قد تولى تدريب نادي الدفاع الجديد في المغرب، ومن بعده نادي وادي زام، ليمثل أولمبيك أسفي تجربته الثالثة في المملكة المغربية.

وأتم مصطفى :"تدريب أولمبيك آسفي هو ثالث تجربة لي في المغرب، أتمنى من الله التوفيق وتحقيق نتائج طيبة حتى نهاية عقدي بانتهاء الموسم الجاري".